Mahuchikh, 37 yıllık kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı
Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Yaroslava Mahuchikh, Kostadinova’nın 1987’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.
Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.
AA'nın haberine göre, Bulgaristanlı Stefka Kostadinova’nın 1987’den beri elinde tuttuğu rekoru geride bırakan Yaroslava Mahuchikh, Elmas Lig’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ayağında 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.
(EMK)