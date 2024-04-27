“Mahsul Vakaları” Sergisi Bayetav Sanat'ta açıldı

Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan, araştırma ve programlarını Dilşad Aladağ’ın üstlendiği “Mahsul Vakaları”, işbirlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak, 27 Nisan’da İzmir’de yer alan Bayetav Sanat’ta açıldı.

“Mahsul Vakaları”, Çukurova’da başlayan ve İzmir’de devam eden, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştıran “Mahsul Projesi”nin bir uzantısı. 2022 yazından bu yana süren, coğrafya gezileri, arşiv ziyaretleri, görüşmeler ve kayıtlarla beslenen araştırma, eş zamanlı olarak genişleyen çevrimiçi bir arşiv denemesi de sunuyor.

İzmir ayağı BAYETAV Bir Arada Yaşarız Destek Programı kapsamında desteklenen “Mahsul Projesi”, ekolojiyi türler arası ilişkilerle kenetlenen çok katmanlı ve devingen bir ağ olarak ele alıyor.

Mahsülün önemi

“Mahsul Vakaları” ile bugünün devinimlerini coğrafyadan hikâyelerle hatırlayarak, yeniden seslendirerek ve türler arası birliktelikler hayal ederek düşünmeyi öneriyor.

“Mahsul Vakaları”, Anadolu’da hâlâ izleri süren, dünyayla başka türlü ilişkilenme biçimlerini de tarifleyen kadim üretim yöntemlerini pratiğe dökerek hatırlama ve türeterek aktarma olasılıklarını keşfediyor. Sergide birbirine dokunan, iz bırakan ve muhafaza eden yerel malzeme ve usullere, arşiv belgeleri, yayınlar, ses, çizim, fotoğraf ve video gibi pek çok farklı mecra ve malzeme eşlik ediyor.

Arapça حَصَلَ (hasl) fiil kökünden türeyen ve Anadolu’da konuşma diline eklemlenen mahsul, dünyayla girdiğimiz ilişkilerle hasıl olanları tarifliyor.

Bu ilişki vermekten çok almaya; verime, miktara ve ebata odaklandıkça hasıl olanların kuvveti, tesiri ve sürekliliği değişiyor. Toprağa ekilen bir tohumla bin tohumun, bir barajla bin barajın hasılatı dünyada bambaşka izler bırakıyor.

Birbirine dolanık türlerin ve katmanların devinimiyle oluşmuş ekolojilerde mahsuller de bir o kadar dolanıktır.

Yalnız hasılata odaklanan insan merkezli bir bakış, hasılatın yörüngesinde vuku bulanları gözden kaçırır. “Mahsul Vakaları”, merkezi çeperinde kalanlarla, hasılatı yörüngesindekilerle birlikte görebilmenin, rafa kaldırılan usül ve araçlarla sürdürebilmenin biçimlerini araştırıyor. Sergi ve kamu programı, dünyayı benzer meraklarla mesken tutan üretimleri yankılarken onlarla iş birliği yaparak çoğalıyor, toprağın, suyun ve havanın hikâyelerini buluşturuyor.

“Mahsul Vakaları”, 22 Eylül 2024 tarihine dek Bayetav Sanat’ta ziyaret edilebilir.

Sergide yer alan sanatçılar:

ANATOPIA, Ali Cindoruk, Aslıhan Demirtaş, Aslı Özdoyuran, Dilşad Aladağ, Eylül Şenses, Fatma Belkıs & İz Öztat, Yasemin Ülgen

Bayetav Sanat hakkında Bayetav Sanat, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın başta İzmir olmak üzere Türkiye genelindeki çalışmalarını farklı disiplinlerden gelen üretimlerle buluşturmayı ve toplumsal, kültürel ve kentsel hafızanın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir karşılaşma alanı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Fernand Pagy Levanten Köşkü’nde kurulan sanat mekânı kentin toplumsal hafızasında önemli yeri olan bir arada yaşama kültürünün tarihsel ve kültürel çoğulluğuna dikkat çekip, bu kültürü sanatsal pratikler ve akademik çalışmalar aracılığıyla bugüne taşımayı amaçlıyor. Bayetav Sanat, Levanten Kültürü Sergi Alanı’na ev sahipliği yapıyor. Sanat ve tasarımı, toplumsal kutuplaşmaları ve ayrışmaları aşarak bir arada yaşama kanallarını genişletmenin bir parçası olarak görüyor; ekosistemle dost, bütünleşik yaşamın bir parçası olarak deneyimlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyor ve sanat pratiğine bu konuları eşlik edenleri mekânına misafir ediyor.

(EMK)