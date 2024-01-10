Mahpusları taşıyan ring aracı devrildi
Kazada, tutuklu ve hükümlüler ile askeri personelin aralarında olduğu 10'a yakın kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan ring aracı devrildi.
MA’nın haberine göre, aracın devrilmesi sonucu içerisinde tutuklu/hükümlüler ve askeri personelin olduğu 10'a yakın kişi yaralandı.
Aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaralananan Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.
Ring aracı, İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis’teki Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyordu. (AS)
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