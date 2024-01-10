ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 14:21
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 14:22
1 dk Okuma

Mahpusları taşıyan ring aracı devrildi

Kazada, tutuklu ve hükümlüler ile askeri personelin aralarında olduğu 10'a yakın kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Mahpusları taşıyan ring aracı devrildi
Fotoğraf: MA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan ring aracı devrildi.

MA’nın haberine göre, aracın devrilmesi sonucu içerisinde tutuklu/hükümlüler ve askeri personelin olduğu 10'a yakın kişi yaralandı.

Aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaralananan Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Ring aracı, İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis’teki Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyordu. (AS)

trafik kazası ring aracı cezaevi ring aracı
ilgili haberler
Sekiz Tutuklu Çocuk İki Gün Ring Aracında
11 Kasım 2014
/haber/sekiz-tutuklu-cocuk-iki-gun-ring-aracinda-159863
Hasta Mahkuma Ring Aracı İşkencesi
19 Eylül 2014
/haber/hasta-mahkuma-ring-araci-iskencesi-158633
Mahkumlar Ring Aracında Yanarak Öldü
16 Eylül 2011
/haber/mahkumlar-ring-aracinda-yanarak-oldu-132758
ilgili haberler
Sekiz Tutuklu Çocuk İki Gün Ring Aracında
11 Kasım 2014
/haber/sekiz-tutuklu-cocuk-iki-gun-ring-aracinda-159863
Hasta Mahkuma Ring Aracı İşkencesi
19 Eylül 2014
/haber/hasta-mahkuma-ring-araci-iskencesi-158633
Mahkumlar Ring Aracında Yanarak Öldü
16 Eylül 2011
/haber/mahkumlar-ring-aracinda-yanarak-oldu-132758
Sayfa Başına Git