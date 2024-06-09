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Yayın Tarihi: 9 Haziran 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2024 13:06
2 dk Okuma

Mahpuslardan "tecrit" tepkisi: Mahkemeleri boykot edip aile ve telefon görüşüne çıkmıyorlar

“Kürt realitesi söz konusu olduğunda kendi yasalarını dahi tanımaz hale gelen sömürgeci mahkemeleri boykot, haftalık telefon ve aile ziyaretlerine çıkmama kararımız bu ihtiyacın bir sonucu olarak şekillenmiştir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahpuslardan "tecrit" tepkisi: Mahkemeleri boykot edip aile ve telefon görüşüne çıkmıyorlar
Fotoğraf: MA

Siyasi mahpuslar, “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü" için 27 Kasım 2023 tarihinde başlattığı eylemlerini sürdürüyor. 

MA’nın haberine göre, dönüşümlü açlık grevi eylemlerini 4 Nisan itibariyle yeni bir aşamaya taşıyan tutsaklar, mahkemeleri boykot ederek, telefon ve aile görüşüne çıkmama kararı aldı. 

Daha önceden duyurmuşlardı

Mahpuslar açlık grevinin 130’uncu gününde şu açıklamayı yapmıştı:

"Açlık grevi eylemimiz, Önderliğimizin (Öcalan) doğum günü olan 4 Nisan tarihi itibarıyla yeni bir aşamaya evrilme ihtiyacı göstermiştir. Tutsaklar olarak, ırkçı, ayrımcı ve faşist özellikleri fazlasıyla teşhir olan, Kürt realitesi söz konusu olduğunda kendi yasalarını dahi tanımaz hale gelen sömürgeci mahkemeleri boykot, haftalık telefon ve aile ziyaretlerine çıkmama kararımız bu ihtiyacın bir sonucu olarak şekillenmiştir."

"4 Nisan’dan itibaren 'Önder Apo'ya Özgürlük, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm' hamlemizi, 'Önderliğimizle aynı koşullarda yaşama' şiarıyla mahkeme, aile ziyareti ve telefon görüşü boykotlarıyla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."

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(EMK)

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