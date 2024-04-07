Mahpuslardan açlık grevleriyle ilgili yeni karar

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tecridin sonlandırılması ve Kürt meselesine demokratik çözüm talebiyle ülke genelinde farklı hapishanelerde tutulan birçok mahpusun 27 Kasım 2023’te başladığı süreli-dönüşümlü açlık grevi 133. gününde.

Eylemleriyle ilgili açıklama yapan mahpuslar, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan tarihi itibarıyla eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini ve bu kapsamda mahkemeleri boykot edeceklerini, telefon ile aile görüşlerine çıkmayacaklarını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açlık grevindeki mahpusların açıklaması şöyle:

“Açlık grevi eylemimiz, Önderliğimizin (Öcalan) doğum günü olan 4 Nisan tarihi itibarıyla yeni bir aşamaya evrilme ihtiyacı göstermiştir. Tutsaklar olarak, ırkçı, ayrımcı ve faşist özellikleri fazlasıyla teşhir olan, Kürt realitesi söz konusu olduğunda kendi yasalarını dahi tanımaz hale gelen sömürgeci mahkemeleri boykot, haftalık telefon ve aile ziyaretlerine çıkmama kararımız bu ihtiyacın bir sonucu olarak şekillenmiştir.” (TY)