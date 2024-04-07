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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 11:49
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Mahpuslardan açlık grevleriyle ilgili yeni karar

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin sonlandırılması için eylemde olan mahpuslar, mahkemeleri boykot edip telefon ile aile görüşlerine çıkmayacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahpuslardan açlık grevleriyle ilgili yeni karar
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tecridin sonlandırılması ve Kürt meselesine demokratik çözüm talebiyle ülke genelinde farklı hapishanelerde tutulan birçok mahpusun 27 Kasım 2023’te başladığı süreli-dönüşümlü açlık grevi 133. gününde.

Eylemleriyle ilgili açıklama yapan mahpuslar, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan tarihi itibarıyla eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini ve bu kapsamda mahkemeleri boykot edeceklerini, telefon ile aile görüşlerine çıkmayacaklarını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açlık grevindeki mahpusların açıklaması şöyle:

“Açlık grevi eylemimiz, Önderliğimizin (Öcalan) doğum günü olan 4 Nisan tarihi itibarıyla yeni bir aşamaya evrilme ihtiyacı göstermiştir. Tutsaklar olarak, ırkçı, ayrımcı ve faşist özellikleri fazlasıyla teşhir olan, Kürt realitesi söz konusu olduğunda kendi yasalarını dahi tanımaz hale gelen sömürgeci mahkemeleri boykot, haftalık telefon ve aile ziyaretlerine çıkmama kararımız bu ihtiyacın bir sonucu olarak şekillenmiştir.” (TY)

tecrit Abdullah Öcalan Açlık Grevi İmralı Cezaevi
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28 Mart 2024
/haber/aclik-grevleri-icin-adim-atilmasi-cagrisi-293564
Hak örgütlerinden Bakanlık ve Meclis’e çağrı
22 Şubat 2024
/haber/hak-orgutlerinden-bakanlik-ve-meclise-cagri-292233
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18 Ocak 2024
/haber/ohd-tecrit-iskence-ve-kotu-muamele-yasaginin-ihlalidir-290738
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/haber/mahpus-yakinlarindan-adalet-bakanligi-ve-cptye-cagri-290401
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