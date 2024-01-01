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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2024 17:35
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Mahpuslara "kitap" soruşturması

"Kendi kaydettikleri kitaplara soruşturma açıyorlar ve şuan 50’ye yakın tutsak hakkında soruşturma açılmış durumda."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahpuslara "kitap" soruşturması
Fotoğraf: MA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde  tutulan Yasin Yılmaz, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde bazı mahpuslar, hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

MA'daki habere göre, Cezaevi idaresi izniyle verilen bazı kitaplara koğuş baskınlarında el konulduğunu belirten Yılmaz,  “Kendi kaydettikleri kitaplara soruşturma açıyorlar ve şuan 50’ye yakın tutsak hakkında soruşturma açılmış durumda. Açtıkları soruşturmalar sonucunda birkaç arkadaşın tahliyesi engellendi. ‘Kitabın bütünlüğü bozulmuş’ ve ‘Kürtlük ve Kurdistan bilincini diri tutuyor’ gerekçesiyle kitaplar toplatıldı ve soruşturmalar başlatıldı” dedi.

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(EMK)

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