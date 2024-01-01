Mahpuslara "kitap" soruşturması

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Yasin Yılmaz, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde bazı mahpuslar, hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

MA'daki habere göre, Cezaevi idaresi izniyle verilen bazı kitaplara koğuş baskınlarında el konulduğunu belirten Yılmaz, “Kendi kaydettikleri kitaplara soruşturma açıyorlar ve şuan 50’ye yakın tutsak hakkında soruşturma açılmış durumda. Açtıkları soruşturmalar sonucunda birkaç arkadaşın tahliyesi engellendi. ‘Kitabın bütünlüğü bozulmuş’ ve ‘Kürtlük ve Kurdistan bilincini diri tutuyor’ gerekçesiyle kitaplar toplatıldı ve soruşturmalar başlatıldı” dedi.

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(EMK)