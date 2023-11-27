Mahpuslar “Öcalan’a özgürlük” talebiyle açlık grevine başladı

Türkiye cezaevlerindeki siyasi mahpuslar “Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” talebiyle dönüşümlü açlık grevi eylemine başladı.

Mahpuslar; Almanya, Fransa gibi pek çok ülkede başlatılan "Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm" kampanyası kapsamında dün (26 Kasım) açıklama yaptı ve eylemlerini duyurdu.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, mahpusların açlık grevi eylemi bugün başladı.

Dönüşümlü açlık grevi eylemi, 15 Şubat 2024’e kadar devam edecek.



• PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde yapılan bir toplantıyla "Kuruluş Bildirgesi"ni duyurdu ve eylemlere başladı. 15 Şubat 1999'da ise PKK lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. (TY)