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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 16:07
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 16:07
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Mahpuslar “Öcalan’a özgürlük” talebiyle açlık grevine başladı

Dönüşümlü açlık grevi eylemi, 15 Şubat 2024’e kadar devam edecek.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/mahpuslar-ocalana-ozgurluk-talebiyle-aclik-grevine-basladi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Türkiye cezaevlerindeki siyasi mahpuslar “Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” talebiyle dönüşümlü açlık grevi eylemine başladı.

Mahpuslar; Almanya, Fransa gibi pek çok ülkede başlatılan "Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm" kampanyası kapsamında dün (26 Kasım) açıklama yaptı ve eylemlerini duyurdu. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, mahpusların açlık grevi eylemi bugün başladı.

Dönüşümlü açlık grevi eylemi, 15 Şubat 2024’e kadar devam edecek. 

• PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde yapılan bir toplantıyla "Kuruluş Bildirgesi"ni duyurdu ve eylemlere başladı. 15 Şubat 1999'da ise PKK lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. (TY)

Abdullah Öcalan PKK Açlık Grevi
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