Mahpus yakınlarından Adalet Bakanlığı ve CPT’ye çağrı

Adana'da, Akdeniz Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) tarafından başlatılan Adalet Nöbeti eylemi 38. gününde Kürkçüler Cezaevi Kampüsü önüne düzenlendi.

“Açlık grevcilerin talebi, tecridin kaldırılması”

Mahpus yakınları, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle devam eden açlık grevlerine değindi, Adalet Bakanlığı ve CPT'ye seslenerek mahpusların taleplerinin karşılanmasını istedi.

CPT rapor açıkladı, İmralı’dan bilgi vermedi

Aileler Adalet Nöbeti’nde

MA’nın haberine göre, cezaevi önünde yapılan açıklamaya, Barış Anneleri, mahpus yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Adana İl Eşbaşkanları Helin Kaya ve Seyfettin Aydemir ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Açıklamada "Adalet için tecridi kıralım, demokratik barış için zindanlara ses olalım" pankartı açıldı.

AATUHAY-DER Yöneticisi Nimet Sezgin yaptığı basın açıklamasında, 106 cezaevinde mahpusların açlık grevinde, dışardaki yakınlarının da Adalet Nöbeti’nde olduğunu söyledi, İmralı Cezaevindeki tecridi "insanlık dışı bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Sezgin, “Siyasi mahpusların bu talebi aynı zamanda Kürt halkının da talebidir” dedi. Açlık grevlerinin vahim bir sürece evrilmeden mahpusların taleplerinin karşılanması için Adalet Bakanlığı ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’ne (CPT) çağrı yaptı.

Türkiye’nin birçok hapishanesindeki siyasi mahpuslar, 27 Kasım’da şu taleplerle süreli-dönüşümlü açlık grevine başladı: Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi, İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar üzerinde uzun zamandır sürdürülen tecrit koşullarının sonlandırılması, kendilerine her mahpusa tanınan aile, avukat görüş hakkının sağlanması ve Kürt sorununa demokratik çözüm.

(AS)