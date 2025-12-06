Mahpus Seyda Şimşek’in tahliyesi “kurula katılmadı” gerekçesiyle 9 ay ertelendi

Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde tutulun 30 yıllık mahpus Seyda Şimşek’in 30 Kasım 2025’te yapılması beklenen tahliyesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 9 ay ertelendi. Kurul, Şimşek’in “manevi rehberlik birimi faaliyetlerine katılmaması, kurs ve sınav başvurularının bulunmaması ve suçuna dair ‘içgörü’ geliştirmediği” yönünde değerlendirmeler yaptı.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, tahliye için gerekli koşulların oluşmadığını öne sürdü. Bir sonraki kurul tarihi 27 Ağustos 2026.

1995’ten beri cezaevinde

Şimşek, 1995 yılında Mersin’de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Adana 1 No’lu DGM'ce müebbet hapse mahkûm edildi ve o tarihten bu yana farklı cezaevlerinde tutuluyor. 30 yıllık infaz süresinin ardından tahliye edilmesi beklenirken, kurulun “iyi hâl” değerlendirmesi olumsuz oldu.

Kurul kararında, Şimşek’in manevi rehberlik programlarına katılmadığı, atölye ve sanatsal etkinliklerde bulunmadığı, suçuna dair iç görü geliştirmediği gibi gerekçelere yer verildi. “Taraflı koğuşta barındığı” da ayrıca not edildi.

Aile: ‘İki üniversite mezunu; imam çağrısına uymadı diye tahliye engelleniyor’

Kardeşi Aydın Şimşek, kararın tamamen keyfi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kurulda ağabeyime neden okul okumadığı sorulmuş. Oysa ilkokuldan liseye, iki üniversiteye kadar cezaevinde okuyup mezun oldu. Sonra neden imamın çağrısına gitmediği sorulmuş. Seyda, ibadetini kendi inancına göre yaptığını söylemiş. Bu cevaptan sonra kurul yüzüne bile bakmadan tahliyesini 9 ay ertelemiş.”

Aydın Şimşek, Diyarbakır Cezaevi’nde uzun süredir mahpusların tahliyelerinin sistematik biçimde ertelendiğini belirtti.

Aile, Şimşek’in ciddi bağırsak sorunları yaşadığını ve tedavi sürecinin de kötü yönetildiğini anlattı:

“Cezaevi yönetimi, tedavisi için başka bir ile uçakla sevk yapılacağını söyleyip bizden para istedi. Parayı verdik. Ama onu günler süren bir yolculukla, elleri kelepçeli şekilde araçla İstanbul’a götürdüler. Yolculuk sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar.”

Aile, insan hakları kurumlarına ve siyasi partilere çağrı yaparak tahliyenin derhal gerçekleşmesini istedi:

“Cezasını tamamlamış birinin serbest bırakılmaması zulümdür. Ağabeyimiz artık özgürlüğüne kavuşmalı.”

