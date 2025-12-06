ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 13:46
2 dk Okuma

Mahpus Seyda Şimşek’in tahliyesi “kurula katılmadı” gerekçesiyle 9 ay ertelendi

Şimşek, 1995 yılında Mersin’de gözaltına alındıktan sonra Adana 1 No’lu DGM'ce müebbet hapse mahkûm edildi ve o tarihten bu yana farklı cezaevlerinde tutuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahpus Seyda Şimşek’in tahliyesi “kurula katılmadı” gerekçesiyle 9 ay ertelendi
Fotoğraf: MA

Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde tutulun 30 yıllık mahpus Seyda Şimşek’in 30 Kasım 2025’te yapılması beklenen tahliyesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 9 ay ertelendi. Kurul, Şimşek’in “manevi rehberlik birimi faaliyetlerine katılmaması, kurs ve sınav başvurularının bulunmaması ve suçuna dair ‘içgörü’ geliştirmediği” yönünde değerlendirmeler yaptı.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, tahliye için gerekli koşulların oluşmadığını öne sürdü. Bir sonraki kurul tarihi 27 Ağustos 2026.

1995’ten beri cezaevinde

Şimşek, 1995 yılında Mersin’de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Adana 1 No’lu DGM'ce müebbet hapse mahkûm edildi ve o tarihten bu yana farklı cezaevlerinde tutuluyor. 30 yıllık infaz süresinin ardından tahliye edilmesi beklenirken, kurulun “iyi hâl” değerlendirmesi olumsuz oldu.

Kurul kararında, Şimşek’in manevi rehberlik programlarına katılmadığı, atölye ve sanatsal etkinliklerde bulunmadığı, suçuna dair iç görü geliştirmediği gibi gerekçelere yer verildi. “Taraflı koğuşta barındığı” da ayrıca not edildi.

Aile: ‘İki üniversite mezunu; imam çağrısına uymadı diye tahliye engelleniyor’

Kardeşi Aydın Şimşek, kararın tamamen keyfi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kurulda ağabeyime neden okul okumadığı sorulmuş. Oysa ilkokuldan liseye, iki üniversiteye kadar cezaevinde okuyup mezun oldu. Sonra neden imamın çağrısına gitmediği sorulmuş. Seyda, ibadetini kendi inancına göre yaptığını söylemiş. Bu cevaptan sonra kurul yüzüne bile bakmadan tahliyesini 9 ay ertelemiş.”

Aydın Şimşek, Diyarbakır Cezaevi’nde uzun süredir mahpusların tahliyelerinin sistematik biçimde ertelendiğini belirtti.

Aile, Şimşek’in ciddi bağırsak sorunları yaşadığını ve tedavi sürecinin de kötü yönetildiğini anlattı:

“Cezaevi yönetimi, tedavisi için başka bir ile uçakla sevk yapılacağını söyleyip bizden para istedi. Parayı verdik. Ama onu günler süren bir yolculukla, elleri kelepçeli şekilde araçla İstanbul’a götürdüler. Yolculuk sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar.”

Aile, insan hakları kurumlarına ve siyasi partilere çağrı yaparak tahliyenin derhal gerçekleşmesini istedi:

“Cezasını tamamlamış birinin serbest bırakılmaması zulümdür. Ağabeyimiz artık özgürlüğüne kavuşmalı.”

Hasta mahpus Akman'ın ilaca erişim hakkı engelleniyor
Hasta mahpus Akman'ın ilaca erişim hakkı engelleniyor
8 Kasım 2025
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
2025 CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
22 Ekim 2025
Hasta mahpus Mehmet Emin Çam günde 17 ilaçla hayata tutunuyor
Hasta mahpus Mehmet Emin Çam günde 17 ilaçla hayata tutunuyor
28 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar hasta mahpus hakları Seyda Şimşek Hasta mahpus Seyda Şimşek
ilgili haberler
2025 CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
22 Ekim 2025
/haber/akp-doneminde-mahpus-orani-7-katina-cikti-infaz-yakmalar-sona-ermeli-312775
İGK'nin infaz yakma keyfiyeti: "Evlenip de çocuğun olursa dağa gönderir misin?"
28 Ağustos 2023
/yazi/igk-nin-infaz-yakma-keyfiyeti-evlenip-de-cocugun-olursa-daga-gonderir-misin-283260
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
2025 CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ
AKP döneminde mahpus oranı 7 katına çıktı: "İnfaz yakmalar sona ermeli"
22 Ekim 2025
/haber/akp-doneminde-mahpus-orani-7-katina-cikti-infaz-yakmalar-sona-ermeli-312775
İGK'nin infaz yakma keyfiyeti: "Evlenip de çocuğun olursa dağa gönderir misin?"
28 Ağustos 2023
/yazi/igk-nin-infaz-yakma-keyfiyeti-evlenip-de-cocugun-olursa-daga-gonderir-misin-283260
Sayfa Başına Git