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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2024 11:39
2 dk Okuma

Mahpus avukat Dilek Ekmekçi açlık grevine başladı

Ekmekçi’nin el yazısıyla kaleme aldığı mektup, avukat Peren Sanrı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir masa etrafında oturan iki kadın görülüyor. Soldaki kadın daha yaşlı, gözlüklü ve koyu renk bir ceket giymiş. Sağdaki kadın ise daha genç görünüyor, kısa saçlı ve kırmızı-beyaz kareli bir gömlek giymiş. İkisi de masanın üzerinde ellerini birleştirerek samimi bir şekilde poz veriyorlar. Her ikisi de sıcak ve içten bir gülümsemeye sahip. Masada, birbirine bakan iki küçük karton bardak ve bir su şişesi yer alıyor. Arka planda ise aynı masada oturan başka kişiler görülüyor, ancak yüzleri bulanıklaştırılmış. Bu, fotoğrafın mahremiyet hassasiyetiyle düzenlendiğini gösteriyor. Ortam, bir hapishane ziyaret odasını andırıyor; sade ve resmi bir atmosfer hissediliyor. Fotoğraf, dayanışma ve sıcak bir bağın sembolü olarak dikkat çekiyor.
*Dilek Ekmekçi 86 yaşındaki annesi ile birlikte cezaevi görüşünde...

Devlet yurtlarında kalan çocukların seks işçiliğine sürüklenmesine karşı verdiği mücadeleyle tanınan Avukat Dilek Ekmekçi, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde süresiz açlık grevine başladığını açıkladı. Ekmekçi, bu mücadelesi nedeniyle hedef alındığını ve kumpaslarla tutuklandığını belirtti.

Ekmekçi’nin el yazısıyla kaleme aldığı mektup, avukat Peren Sanrı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Mektubunda, devlet yurtlarında büyüdüğünü ve biyolojik ailesini ararken karşılaştığı trajik gerçeklerle mücadeleye başladığını anlatan Ekmekçi, “Vicdanımın sesini dinleyip her şeyimi riske atarak bu çarkla mücadeleye kendimi vakfettim” dedi. Ancak bu mücadele sırasında çeşitli engellemeler ve adli kumpaslarla susturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Ekmekçi, 30 Ağustos 2023’te sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını, 1 Eylül’de tutuklandığını ve ardından 22 Ekim’de tahliye edildiğini ancak savcının itirazı üzerine 23 Ekim’de yeniden gözaltına alındığını aktardı. “FETÖ üyeliği gibi akıl dışı bir iddiayla tutuklandım. Tutuklu bulunduğum süre içinde akıl hastanesine yatırılarak itibarsızlaştırılmak istendim” diye belirtti.

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Ne olmuştu?

Ceza Hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.

Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi mahpus avukat mahpus avukatlar Açlık Grevi
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