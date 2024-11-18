Mahpus avukat Dilek Ekmekçi açlık grevine başladı

Devlet yurtlarında kalan çocukların seks işçiliğine sürüklenmesine karşı verdiği mücadeleyle tanınan Avukat Dilek Ekmekçi, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde süresiz açlık grevine başladığını açıkladı. Ekmekçi, bu mücadelesi nedeniyle hedef alındığını ve kumpaslarla tutuklandığını belirtti.

Ekmekçi’nin el yazısıyla kaleme aldığı mektup, avukat Peren Sanrı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Mektubunda, devlet yurtlarında büyüdüğünü ve biyolojik ailesini ararken karşılaştığı trajik gerçeklerle mücadeleye başladığını anlatan Ekmekçi, “Vicdanımın sesini dinleyip her şeyimi riske atarak bu çarkla mücadeleye kendimi vakfettim” dedi. Ancak bu mücadele sırasında çeşitli engellemeler ve adli kumpaslarla susturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Ekmekçi, 30 Ağustos 2023’te sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını, 1 Eylül’de tutuklandığını ve ardından 22 Ekim’de tahliye edildiğini ancak savcının itirazı üzerine 23 Ekim’de yeniden gözaltına alındığını aktardı. “FETÖ üyeliği gibi akıl dışı bir iddiayla tutuklandım. Tutuklu bulunduğum süre içinde akıl hastanesine yatırılarak itibarsızlaştırılmak istendim” diye belirtti.

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Ne olmuştu? Ceza Hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu. Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(EMK)