Mahmut Tanal: Sistemli bir saldırıya uğradım

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında yaşananlara ilişkin, X hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı.

TBMM’DE ‘AKIN GÜRLEK’ GERGİNLİĞİ AKP’li Gökçek’ten CHP’li Tanal’a yumruklu saldırı

“Kürsü işgali bu Meclis’te ilk kez yapılan bir eylem değildir” diyen ve bu eylem biçiminin “demokratik tahammül çerçevesinde” değerlendirildiğini belirten Tanal, dün (11 Şubat) kürsünün AKP’li milletvekilleri tarafından ‘fiilen’ işgal edildiğini savundu:

“Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir kürsüye doğru ilerlerken, AKP’li milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koşarak kürsünün etrafını kapatmış, kürsü çevresini blokaj altına almıştır. Böylece kürsüyü fiilen işgali hâle getiren ilk hareket AKP grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaşanan gerilim bu organize tutumun sonucudur.”

“Buldan yerine Bozdağ görevlendirildi”

CHP’li Tanal, dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirildiğini yazdı.

“Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir” diyen Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar Meclis’te en tartışmalı ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin altına imza atılan süreçlerde Bekir Bozdağ’ın görevlendirilmiş olması dikkat çekicidir. Dün yaşanan hukuk dışı işlemin içerisinde de organizasyonun bir parçası olarak yer almıştır. Böyle bir ortamda Meclis Başkanı Bekir Bozdağ’ın, İçtüzük uyarınca görüşmelere ara vermek yerine Adalet Bakanı’nı yemin etmek üzere fiilen kapatılmış olan kürsüye davet etmesi, olayların daha da büyümesine neden olmuştur.”

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün saat 14.30’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişti.

CHP’li Tanal, “sistemli bir saldırıya” uğradığını belirterek, “Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı” dedi.

