Hak İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 28 Kasım’da “Emeğin Küresel Kudreti” temasıyla düzenlenen 15. Olağan Genel Kurulu’nda Mahmut Arslan yeniden genel başkan seçildi.

Hak İş’ten yapılan açıklamaya göre, genel kurula siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hak İş Yönetim Kurulu üyeleri ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı. Genel kurulda, 25 ülkeden ve Sancak bölgesinden 30 sendikayı temsilen 63 konuk sendikacı da yer aldı.

24 yıldır başkanlık koltuğunda

Halen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini de sürdüren Mahmut Arslan 1979 yılında tekniker olarak çalıştığı Gölcük Tersane Komutanlığı'ndan ayrılarak Konya Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Mehmet Keçeciler başkanlığındaki belediyede sendika çalışmalarına başlamasının ardından 1982 yılında ilk olarak yönetim kurulunda yer aldı. Hizmet-İş Sendikasında mali sekreterlik görevinin ardından 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 ve 1999 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda Genel Sekreterlik görevine getirildi.

3 Kasım 2002 tarihinde ise ilk kez Genel Başkanlık görevine seçildi. 6-7 Eylül 2003 tarihlerinde yapılan 9. Olağan Genel Kurullarda, 25-26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılan 10. Olağan Genel Kurullarda ve 23 – 24 Temmuz 2011 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurullarda Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'ndaki görevleri ise; 26-28 Kasım 1999 tarihinde yapılan Hak-İş Konfederasyonu 9. Olağan Genel Kurulu'nda Hak-İş Genel Teşkilatlanma Sekreterliği'ne seçildi. Daha sonra 7 Aralık 2003 tarihindeki 10. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Ve nihayet 22 Mart 2011 tarihinde Hak-İş Genel Başkanlığına seçildi. 21 – 23 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan, Hak-İş Konfederasyonu 12.Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

Mahmut Arslan, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yöneten 63 kişilik Akil insanlar listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmişti.

(Mİ)