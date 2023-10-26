Mahmur'da yaralanan Peşmerge Komutanı Zirari hayatını kaybetti

PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Güçleri’nin (HPG) Mahmur’dan çekilme kararı sonrası bölgedeki askeri noktalara yerleşen Irak ordusu ile Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri arasında 22 Ekim çıkan çatışmalarda yaralanan bir peşmerge komutanı hayatını kaybetti.

Mahmur’daki çatışmalarda yaralanan Peşmerge Güçleri 18. Piyade Tugay Komutanı Salih Zirari tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Irak ordusu ve KDP güçleri Mahmur'da çatıştı

Rûdaw'a göre Zirari, Peşmerge Bakanlığı'nın düzenlediği askeri tören sonrası başkent Erbil'in (Hewlêr) Zirareti nahiyesinde toprağa verildi.

Zirari'nin hayatını kaybetmesiyle 22 Ekim çatışmalarında hayatını kaybeden peşmergelerin sayısı 3'e yükseldi.

Ne olmuştu?

PKK 19 Ekim'de yaptığı açıklamada IŞİD saldırıları döneminde Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesindeki mülteci kampına yerleştirilen askeri güçlerini çektiklerini duyurmuştu.

Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri arasında “PKK’nin boşalttığı askeri noktaların kontrolü için” 22 Ekim'de çatışma yaşanmıştı.

Mahmur'daki Karaçok (Qereçox) Dağı’nda bulunan üç askeri noktanın devralınması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çatışmalarda 2 peşmerge hayatını kaybetmiş, 12 peşmerge ile 12 Irak askeri de yaralanmıştı.