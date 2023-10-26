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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 12:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 13:07
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IRAK ORDUSU-PEŞMERGE ÇATIŞMASI

Mahmur'da yaralanan Peşmerge Komutanı Zirari hayatını kaybetti

Irak’ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve KDP’ye bağlı Peşmerge güçleri arasında “PKK’nin boşalttığı askeri noktaların kontrolü için” çatışma yaşanmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/mahmur-da-yaralanan-pesmerge-komutani-zirari-hayatini-kaybetti.jpg

PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Güçleri’nin (HPG) Mahmur’dan çekilme kararı sonrası bölgedeki askeri noktalara yerleşen Irak ordusu ile Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri arasında 22 Ekim çıkan çatışmalarda yaralanan bir peşmerge komutanı hayatını kaybetti.

Mahmur’daki çatışmalarda yaralanan Peşmerge Güçleri 18. Piyade Tugay Komutanı Salih Zirari tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Irak ordusu ve KDP güçleri Mahmur
Irak ordusu ve KDP güçleri Mahmur'da çatıştı
23 Ekim 2023

Rûdaw'a göre Zirari, Peşmerge Bakanlığı'nın düzenlediği askeri tören sonrası başkent Erbil'in (Hewlêr) Zirareti nahiyesinde toprağa verildi.

Zirari'nin hayatını kaybetmesiyle 22 Ekim çatışmalarında hayatını kaybeden peşmergelerin sayısı 3'e yükseldi.

Ne olmuştu?

PKK 19 Ekim'de yaptığı açıklamada IŞİD saldırıları döneminde Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesindeki mülteci kampına yerleştirilen askeri güçlerini çektiklerini duyurmuştu.

Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri arasında “PKK’nin boşalttığı askeri noktaların kontrolü için” 22 Ekim'de çatışma yaşanmıştı.

Mahmur'daki Karaçok (Qereçox) Dağı’nda bulunan üç askeri noktanın devralınması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çatışmalarda 2 peşmerge hayatını kaybetmiş, 12 peşmerge ile 12 Irak askeri de yaralanmıştı.

(NT)

PKK Mahmur Mülteci Kampı
"GÜNEY'DE HAREKETLİLİK
PKK Mahmur Mülteci Kampı'ndan çekildiğini duyurdu
19 Ekim 2023
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hewler KDP PKK ırak ordusu mahmur mülteci kampı
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