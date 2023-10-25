Mahmud Abbas’tan “barışı kuracak uluslararası bir koalisyon” çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Abbas, “Bugün yaşanan olayların sorumluluğunu İsrail taşıyor ve İsrail işgal yönetiminin saldırgan uygulamalarını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkeleri de bu sorumluluğu paylaşıyor” dedi.

Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barıştan uzaklaşıp askeri ve güvenlik çözümlerini tercih eden, iki devletli çözümü baltalamaya çalışan İsrail işgal yönetiminin yıkıcı politika ve uygulamalarının devam edeceği konusunda defalarca uyardık. Bugüne bizi sürükleyen güvenlikçi ve askeri çözümlerin artmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durum, bölgede, bölgesel ya da bir dünya savaşına götürebilir.”

BM Güvenlik Konseyine çağrı

Abbas; tam bir ateşkes, güvenlik koridorunun açılması, su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını talep ettiklerini belirterek “İster Gazze ister Batı Şeria olsun, Filistinlilerin topraklarından ve evlerinden alınarak Filistin dışına göç ettirilmelerine karşı olduklarını” yineledi.

Güvenlik Konseyi'ndeki taraflara ve Fransız mevkidaşına, İsrail saldırılarının derhal durması, uluslararası bir barış konferansı düzenlemesi ve siyasi çözüme geçiş çağrısı yapan Abbas, “Gazze Şeridi, işgal edilmiş toprakların bir parçasıdır. Gazze'ye ilişkin kısmi ya da güvenlik içerikli herhangi bir çözümü reddediyoruz. Kapsamlı siyasi çözüme bağlıyız” dedi.

Abbas, “barışı kuracak uluslararası bir koalisyon oluşturulması” çağrısı yaptı.

İnsani yardım konvoyları

Oturumda konuşan Macron, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için çalıştıklarını söyledi, “Özellikle Katar olmak üzere bölgesel ortaklarımızla bu konuda koordine halindeyiz” dedi.

Macron, barış ve güvenlik girişiminin, üç temel üzerinde olması gerektiğini belirterek, bunları “terör gruplarıyla mücadele, sivillerin korunması ve siyasi çalışmaların yeniden başlaması” olarak sıraladı.

Konvoyların, elektriğin ve insani yardım konvoylarının Gazze'ye geçiş güvenliğinin garantisine ilişkin Macron, bu konuların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da bir çeşit kabul gördüğünü dile getirdi.

Ramallah ziyareti öncesinde İsrail ile görüşen Macron, Netanyahu ile, İsrail'in sorumluluğu taşımasının ve yerleşimcilerden Filistinlilere karşı saldırıların engellenmesi ve suçsuz sivillere karşı işlenen suçları işleyenlerin cezalandırılmasının önemini konuştuğunu söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)