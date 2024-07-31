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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 18:02
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 22:30
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Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor, Meclis'te konuşacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos’ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor, Meclis'te konuşacak
*Fotoğraf: AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapacağını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'na hitap edecektir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da A Haber’e yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde TBMM'de Filistin konulu oturum yapacaklarını söyledi ve "Bir aksilik olmazsa Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı TBMM Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Tarihi netleştiğinde, kamuoyuyla paylaşacağız. Böyle bir oturumda İsmail Heniyye'nin de olmasını arzu ederdik" dedi.

Ankara'daki Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ise 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada Abbas'ın kısa zaman içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacağını belirtmişti.

Mustafa, Abbas'ın TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan da mecliste konuşma yapma daveti aldığını söylemişti. 

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(RT)

Mahmud Abbas Türkiye fahrettin altun
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