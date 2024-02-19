Mahmud Abbas: İsrail tehciri dayatmak için saldırıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrindeki Filistin yönetiminin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, bu toplantıyı İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırıları nedeniyle Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşadığı koşulları görüşmek için düzenlediklerini dile getirdi.

Abbas, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ve işgal ordusu, vatandaşları zorla tehcir etme amacıyla Gazze Şeridi'ndeki çeşitli şehirlere, özellikle de Refah şehrine karşı saldırılarını sürdürmekte ısrar ediyor; biz bunu kabul etmeyeceğiz, kardeşlerimiz ve dünya da kabul etmeyecektir” dedi.

Refah'taki durum

Özellikle Refah'taki durumun son derece tehlikeli ve zor hale geldiğini, Filistin yönetiminin hızla harekete geçmesini gerektirdiğini belirten Abbas, İsrail'in saldırılarını önlemek ve Filistin halkını topraklarından ve ülkesinden kovacak her türlü icraatı durdurmak amacıyla bugün bu konuyu görüşmek üzere toplandıklarını söyledi.

Filistin'in iç meseleleriyle ilgili ise Abbas, Filistin halkının "tek meşru temsilcisi" olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında ulusal birliği güçlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

(AS)