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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 08:13
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:45
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Mahmud Abbas: İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/mahmud-abbas-isgal-hukumeti-tum-kirmizi-cizgileri-asti-1.jpg
Fotoğraf: AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı "korkunç bir suç" olarak niteledi.

İsrail Gazze
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Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Abbas, hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi.

Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Dörtlü zirve iptal edildi

Olayın üzerine Mısır ve Ürdün ile görüştüğünü ifade eden Abbas, Amman'da ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiğini açıkladı:

"İsrail’in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum. Bu saldırıların, halkımıza karşı uygulanan bu suçların durması gerekiyor. 21 yüzyılda ikinci bir Nekbe olmasına izin vermeyeceğiz, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun. Akan kanın durması için gereken her şeyi yapacağız."

"Kesinlikle gitmeyeceğiz"

Abbas, "Onlarca kararlar aldılar halkımızın uluslararası bir himaye altında olması için ancak bunları uygulamaya geçirmediler. Çünkü Amerika bunların uygulanmasını istemedi" dedi.

Filistin halkının bir kez daha göç ettirilmeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin halkının vatan toprağında dimdik ayakta duracaktır. Kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz" diye konuştu.

BMGK’dan talep

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden sorumluğunu yerine getirmesini isteyen Abbas, uluslararası kuruluştan "Katliamı kınamasını ve savaşı durdurmasını" talep etti.

Filistin halkına da seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı hayata geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır. Tüm ülkeler, göçe karşı durmuştur. Bu geceden itibaren uygun kararlar alınacaktır. Uygun kararların alınması için toplantılar ve görüşmeler sürecektir" diye konuştu.

Safların sıkı tutulması ve pusulayı şaşırmadan Filistin halkının düşmanlarının yararlanacağı fitnelere kapılmama çağrısında bulunan Abbas, tehlikeli bir merhale yaşadıklarını ve bundan ancak birlik ve dirlik içinde çıkılabileceğini vurguladı.

3 günlük yas

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldi.

Filistin’in ardından Arap Birliği de İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

AA’nın Mısır yerel medyasından aktardığı haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.

Söz konusu "3 günlük yas" kararının ise İsrail’in yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi’ndeki hastaneye yaptığı saldırı nedeniyle alındığı bilgisine yer verildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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