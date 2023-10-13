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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 17:25
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 23:59
3 dk Okuma

Mahmud Abbas: Gazze tehciri 'ikinci Nekbe' olur

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan 1.1 milyon insanın 24 saat içinde bölgeyi boşaltması çağrısına tepkiler sürerken, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf da Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth el-Nakla için çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/mahmud-abbas-gazze-tehciri-ikinci-nakba-olur.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde güneye geçmesi çağrısı yapmasının ardından binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalırken, yüz binlerce kişi de kuşatma bölgesinde mahsur kalmış durumda.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in çağrısı sonrası yaşanabilecek insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe" olacağı konusunda uyardı.

Filistin Felaketi olarak da bilinen Nekbe, 1948'de Filistin toplumunun ve vatanının yok edilmesi ve Filistinli Arapların çoğunluğunun kalıcı olarak yerinden edilmesi anlamına geliyor.

Abbas'tan esirleri serbest bırakma çağrısı

Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısı yapan Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine ya da cezalandırılmasına karşı olduğuna söyledi.

Hamas'a esirleri serbest bırakması çağrısında bulunan Abbas, barış ve güvenliğin Filistin halkına meşru haklarının verilmesiyle sağlanacağını ifade etti.

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İskoçya Başbakanı Yusuf'un kayınvalidesi de Gazze'de

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf da Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth el-Nakla için çağrıda bulundu.

X hesabından kayınvalidesi El-Nakla'nın videosunu paylaşan Başbakan Yusuf, "Bu Elizabeth el-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda" dedi.

El-Nakla: İnsanlık nerede?

El-Nakla ise videoda gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu benim son videom olacak. Gazze'den herkes bizim olduğumuz yere doğru ilerliyor. Bir milyon insan. Yiyecek yok, su yok. Ve hala giderken onları bombalıyorlar. Onları nereye koyacağız? Ama kızlarım, hastanedeki tüm bu insanlar tahliye edilemez. İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyorlar? Tanrı yardımcımız olsun. Hoşça kalın."

BM: İnsani durum ölümcül seviyeye ulaştı

UN News'te yer alan habere göre, BM insani yardım görevlileri bugün İsrail'in devam eden hava saldırıları ve derinleşen insani krizin ortasında tüm nüfusun kuzeyi terk etmesini emretmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki tüm siviller için derin endişe duyduklarını ifade etti.

İnsani durumun "ölümcül seviyeye" ulaştığını belirten BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM'nin böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunu düşündüğünü ve emrin iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

DSÖ: Tehcir kararı ölüm cezası demek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarik Jasarevic de İsrail'e pek çok kişi için "ölüm cezası" anlamına gelen tehcir kararını iptal etmesi çağrısını yaptı.

Jasarevic, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin değerlendirmeleri doğrultusunda, "hassas durumdaki hastaların Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesinin imkânsız olduğunu" söyledi.

Norveç: Gazze ablukası kabul edilemez

Öte yandan, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt de yaptığı açıklamada "Gazze'deki yıkımın boyutu çok büyük. Çok sayıda sivil öldürüldü. İsrail'in topyekun ablukası, sınır geçişlerinin kapatılması ve İsrail saldırılarının devam etmesiyle, önümüzdeki günlerde Gazze'deki sivil halkın daha da büyük sıkıntılarla karşılaşmasından korkuyorum" dedi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Huitfeldt, "Gazze'deki sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan elektriğe, suya, gıdaya ve diğer mallara erişimin kesilmesi, tam bir abluka uygulanması kabul edilemez" diye konuştu.

Hamas'tan Gazzelilere: Evlerinizde kalın

İsrail'in çağrısını dezenformasyon" olarak tanımlayan Hamas ise Gazzelilere çağrı yaparak İsrail'in söz konusu uyarısını görmezden gelmelerini istedi.

Hamas söz konusu çağrının Gazze'nin işgali için yapıldığını belirtirken, Gazze'deki camilerden çağrıya kulak verilmemesi yönünde anonslar yapıldı.

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Kaynak: Jerusalem Post, Palestine Chronicle, Haaretz, WAFA, Reuters

(NT)

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