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Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 20:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 20:27
1 dk Okuma

Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'da.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. (NK)

Mahmud Abbas Filistin
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Bugün 08:16
/haber/putin-ve-abbas-filistini-gorustu-298590
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31 Temmuz 2024
/haber/mahmud-abbas-turkiye-ye-geliyor-meclis-te-konusacak-298083
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