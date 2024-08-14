Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'da.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. (NK)
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