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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 20:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 11:21
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AYM KARARI HALA UYGULANMIYOR

Mahkemeler AYM'nin Can Atalay kararını birbirine atıyor, karar tekrar Yargıtay'da

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay'ı serbest bırakmayarak AYM kararını kendisine gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "önce bir karar alın" diyerek yazıyı Ağır Ceza'ya iade etti. Ağır Ceza, gün içinde "kararı Yargıtay alsın" diye karar aldı ve dosyayı geri yolladı.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/mahkemeler-aym-nin-can-atalay-kararini-birbirine-atiyor-karar-tekrar-yargitay-da.jpg

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine hak ihlali ve derhal serbest bırakılma kararı verdiği hapisteki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı serbest bırakmayarak dosyasını kendisine gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Çarşamba günü dosyayı bir müzekkereyle geri gönderdi. 

Yargıtay: "Bir karar yok, 'üst yazı' var"

Daire, mahkemeye gönderdiği yazıda 13. Ağır Ceza'nın bir karar vermediğini, kendilerine gönderilen kararın "üst yazı" şeklinde olduğunu belirtti ve dosyanın  gönderilmesini kapsayan bir karar verilmesini istedi.

13. Ağır Ceza: "Karar aldık yolluyoruz"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin müzekkeresi üzerine toplanan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti gün içinde hiç bekletmeden bu kez oy birliğiyle dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin karar aldı ve gerekçeli kararını Daire'ye ulaştırdı. 

Mahkeme'nin "Kararı Yargıtay alsın" kararı

Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdiği gerekçede şu ifadelere yer verdi: 

"Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanunun 50 maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında;

“(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.” hükümleri yeralmaktadır.

Söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

"Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Yukarıda açıklanan gerekçelerle,  Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 tarihli  kararının, Yargıtay 3. Ceza Dairesince değerlendirilmesi için dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda oybirliği ile karar verildi."

(RT)

Can Atalay kararı Yargıtay istanbul 13. ağır ceza mahkemesi
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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