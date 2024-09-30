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HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 12:24
2 dk Okuma

BİRGÜN'ÜN EBUBEKİR ŞAHİN HABERİ

Mahkemeler AYM kararına rağmen sansüre devam ediyor

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Ekim'de yürürlükten kalkacak olan yasaya rağmen İsmail Arı’nın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bacanağını işe aldığı, kayınbiraderini ise daire başkan yardımcısı yaptığı iddiasını sansürledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahkemeler AYM kararına rağmen sansüre devam ediyor

Birgün’ün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) atamalara ilişkin haberine “kişilik hakları” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, haberin doğrulunu ya da yanlışlığını araştırmadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talebiyle İsmail Arı’nın haberi hakkında erişim engeli kararı verdi.

Haber İsmail Arı’nın imzası ve “Becerikli başkan Ebubekir Şahin: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı" başlığıyla yayımlanmıştı. Haberde, Şahin'in eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler'in RTÜK’e Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığı ve Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığını yazmıştı. Ayrıca haberde, Nalan Şahin’in de uzun süredir ‘TRT’deki işine gitmeden’ maaş aldığını iddia etmişti.

Mahkeme ayrıca haberi yorumlayan Ünsal Ünlü, İrfan Değirmenci ve Erol Mültecimler’in Youtube videoları da erişime engellenerek söz konusu videoların silinmelerine karar verdi.

Mahkeme kararı verirken haberin doğruluğu ya da yanlışlığını araştırmadı. Kamu yararını dikkate alan bir değerlendirme yapmadı. Sadece, Anayasa Mahkemesi kararıyla 10 gün sonra yürürlükten kalkacak olan 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 9. Maddesini karara eklemekle yetindi.

Ayrıca AYM’nin kararına rağmen mahkemeler ‘kişilik hakları’ gerekçesiyle haberleri sansürlemeye devam ediyor.

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Son birkaç ayda ‘Kişilik hakları’ gerekçesiyle erişime engellenen veya silinen bazı haberlerden örnekler şöyle:

*İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talebi üzerine farklı internet sitelerindeki 648 içerik hakkında ‘erişim engeli’ ve ‘içerikten çıkarma’ kararı verdi.

*İstanbul Sözleşmesini feshettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden, kadın-erkek tokalaşmasını eleştiren, depremleri zinaya bağlayan Prof. Dr. Bedri Gencer, adının geçtiği 2 bin 911 haber ve içeriği sansürletti.

*İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oturma izni aldığı yönündeki 171 haber ve sosyal medya paylaşımını ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle 13 Mart’ta erişime engellendi.

*İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Sermi’nin Kuzey Kıbrıs’taki ticari ilişkilerini ve Halil Falyalı’yla yaptığı işleri konu alan haberleri “kişilik hakları” gerekçesiyle engelledi.

*İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki çeşitli haberler ve paylaşımların erişime engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

*BirGün’ün 5 Haziran’da manşetten verdiği Timur Soykan imzalı “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazı İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişime engellendi ve silindi. MASAK raporuna dayanan haber hakkında verilen kararın gerekçesi “kişilik haklarının ihlal edildiği” oldu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür erişim engeli Birgün
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