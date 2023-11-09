ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 20:36
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 10:58
2 dk Okuma

AYM-YARGITAY ÇATIŞMASI DÜNYA MEDYASINDA

"Mahkemeler arasındaki çatışma hukuk devletinin geleceğine ilişkin kaygı doğuruyor"

Associated Press (AP) dünyadaki abonelerine geçtiği haberde AYM-Yargıtay çatışmasının hukuk devletinin geleceğine ilişkin kaygılara yol açtığını aktardı. Ajans çatışmanın AB'nin ülkede hukuk düzeninin gerilediğini saptayan raporuyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/mahkemeler-arasindaki-catisma-hukukun-devletinin-gelecegine-iliskin-kaygi-doguruyor.jpg
Balkan Insight

ABD'nin önde gelen haber ajansı Associated Press (AP), 99 ülkedeki 248 haber bürosundan en az 1300 gazete ve yayın kuruluşuna geçtiği haberinde Can Atalay'ın "serbest bırakılması" konusunda karşı karşıya gelen AYM ve Yargıtay arasındaki çatışmanın Türkiye'de hukuk devletinin erozyonuna ilişkin kaygılara yol açtığını duyurdu. 

AP haberinde "İki yüksek mahkeme arasındaki çatışma[nın], Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organının Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ülkenin demokratik kurumlarının ciddi eksiklikleri, yargıda gerilemeyi ve insan hakları ile temel haklarda kötüleşmeyi eleştiren raporuyla çakıştığına" da dikkat çekti. 

AYM'ye suç duyurusu, TBMM'ye
talimat: "Benzeri görülmemiş bir adım"

AP, "Yargıtay'ın, Çarşamba günü, hapisteyken milletvekili seçilen Can Atalay'ın serbest bırakılmasını isteyen Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayacağını" açıkladığına yer verdiği haberinde "ayrıca, siyasetçinin serbest bırakılması yönünde karar veren AYM yargıçlarına karşı anayasa ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulunması" ve "milletvekilinin görevden alınma sürecini başlatmak için parlamentoya talimat vereceğini açıklaması" için de "benzeri görülmemiş bir adım" ifadesini kullandı. 

Geniş çaplı eleştiri ve kaygılar

AP, Yargıtay'ın AYM'yi – Türkiye'nin en yüksek mahkemesi – ihlalle suçlama kararının, "yargı sisteminin durumuyla ilgili geniş çaplı eleştiri ve kaygılara yol açtı[ğını]" duyurdu.

AP, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Yargıtay kararını parlamentoyu devirmeye yönelik bir "darbe girişimi" olarak tanımlayarak düzenlediği acil toplantıyı ve toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Karar sadece Can Atalay'a yönelik değil. "Bu, anayasaya karşı direniş, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve ayaklanma girişimidir." sözlerini de haberleştirdi. 

Hükümet kanadından Yazıcı'nın sözlerine yer verildi

AP, hükümetten derhal bir yorum gelmediğini bildirdi, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Genel Başkan Yardımcılarından Hayati Yazıcı'nın X'ten paylaştığı mesajını alıntıladı:

"Hiç olmaması gereken bir olay yaşıyoruz. Ne yazık! Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez."

(AEK)

associated press Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasa mahkemesi aym hukuk devleti
ilgili haberler
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay kararına tepki
9 Kasım 2023
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-dan-yargitay-kararina-tepki-287646
ilgili haberler
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay kararına tepki
9 Kasım 2023
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-dan-yargitay-kararina-tepki-287646
Sayfa Başına Git