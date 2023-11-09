"Mahkemeler arasındaki çatışma hukuk devletinin geleceğine ilişkin kaygı doğuruyor"

ABD'nin önde gelen haber ajansı Associated Press (AP), 99 ülkedeki 248 haber bürosundan en az 1300 gazete ve yayın kuruluşuna geçtiği haberinde Can Atalay'ın "serbest bırakılması" konusunda karşı karşıya gelen AYM ve Yargıtay arasındaki çatışmanın Türkiye'de hukuk devletinin erozyonuna ilişkin kaygılara yol açtığını duyurdu.

AP haberinde "İki yüksek mahkeme arasındaki çatışma[nın], Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organının Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ülkenin demokratik kurumlarının ciddi eksiklikleri, yargıda gerilemeyi ve insan hakları ile temel haklarda kötüleşmeyi eleştiren raporuyla çakıştığına" da dikkat çekti.

AYM'ye suç duyurusu, TBMM'ye

talimat: "Benzeri görülmemiş bir adım"

AP, "Yargıtay'ın, Çarşamba günü, hapisteyken milletvekili seçilen Can Atalay'ın serbest bırakılmasını isteyen Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayacağını" açıkladığına yer verdiği haberinde "ayrıca, siyasetçinin serbest bırakılması yönünde karar veren AYM yargıçlarına karşı anayasa ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulunması" ve "milletvekilinin görevden alınma sürecini başlatmak için parlamentoya talimat vereceğini açıklaması" için de "benzeri görülmemiş bir adım" ifadesini kullandı.

Geniş çaplı eleştiri ve kaygılar

AP, Yargıtay'ın AYM'yi – Türkiye'nin en yüksek mahkemesi – ihlalle suçlama kararının, "yargı sisteminin durumuyla ilgili geniş çaplı eleştiri ve kaygılara yol açtı[ğını]" duyurdu.

AP, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Yargıtay kararını parlamentoyu devirmeye yönelik bir "darbe girişimi" olarak tanımlayarak düzenlediği acil toplantıyı ve toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Karar sadece Can Atalay'a yönelik değil. "Bu, anayasaya karşı direniş, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve ayaklanma girişimidir." sözlerini de haberleştirdi.

Hükümet kanadından Yazıcı'nın sözlerine yer verildi

AP, hükümetten derhal bir yorum gelmediğini bildirdi, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Genel Başkan Yardımcılarından Hayati Yazıcı'nın X'ten paylaştığı mesajını alıntıladı:

"Hiç olmaması gereken bir olay yaşıyoruz. Ne yazık! Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez."

(AEK)