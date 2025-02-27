Mahkemeler 38. CHP Kurultayının iptali için "kayyım" atanması talebini reddetti

Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların hepsini reddetti.

Bu konudaki açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından yaptı.

Çiftci, X'ten yaptığı açıklamada “Mesnetsiz iddialara tutunup CHP’ye kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar[ın] umduklarını bulamadı[klarını]" söyledi.

"İddialara ilişkin kanıt sunulmadı" Çiftçi'nin açıklaması şöyle: 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı. İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir. Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur.

4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı.



İhtiyati… pic.twitter.com/3nVnkkzMg8 — Gül Çiftci (@gulciftci) February 26, 2025

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın "delegelere rüşvet verildiği iddiaları"yla iptali ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini gündeme getirenlerin başında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer alıyor.

Savaş, delegelere oy karşılığında ev, araç ve para teklif edildiğini, bazı delegelere iş imkânı sözü verildiğini ve bu şekilde seçim sonucunun etkilendiğini öne sürdü. Ancak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, sunulan delillerin iddiaları destekleyecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Bu iddiaların medyada yayılması üzeine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlatarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak Kılıçdaroğlu, sürecin siyasi olduğunu belirterek ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayına soruşturma başlattı

Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde bugün partiyi yöneten heyeti hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve ortadaki "şaibe iddiaları" konusunda yeni yönetiminin açıklama yapması gerektiğini dile getirmişti. Ayrıca, bu iddiaların araştırılması ve aydınlatılması konusunda da çağrıda bulunmuştu.

(AEK)