Mahkemeden TELE1 kararı: RTÜK'ün ekran karartma cezasına durdurma

Ankara 23. İdare Mahkemesi, TELE1’in açtığı davada RTÜK’ün cezasının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, kararda “…Dava konusu işlemin ise yayın durdurmaya ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeni bir karar verilinceye kadar teminat" alınmaksızın dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına…” şeklinde hüküm kurduğunu belirtti.

RTÜK’ün bu karara karşı 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 gün karartma cezası kanala tebliğ etmişti. Kanaldan 6 Ağustos Çarşamba'yı 7 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece 00:00'da ekranını 5 gün süreyle karartmasını istemişti.

Benzer yürütme durdurma kararları Sözcü ve Halk TV için de verilmişti. Fakat Sözcü TV kararın kaldırılmasıyla karartılmıştı, Halk TV içinse süreç sürüyor.

RTÜK, ‘sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ ceza vermişti

RTÜK, Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde TELE1’e 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Gerekçe olarak da Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadelerini gösterdi.

‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi

(HA)