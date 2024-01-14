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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 12:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2024 12:19
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Mahkemeden karar: ‘Genel ahlâkı koruyan’ ODTÜ Yurt Yönetmeliği hukuka aykırı

Yönetmelikte, “genel ahlâk” ya da “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret” gibi kapsamı belirsiz ifadelerin yer aldığı maddeler yürürlükten kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahkemeden karar: ‘Genel ahlâkı koruyan’ ODTÜ Yurt Yönetmeliği hukuka aykırı
Fotoğraf: ODTÜ'nün kurumsal internet sitesi

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Senatosunun 2022’de yürürlüğe koyduğu Yurtlar Yönetmeliğinin iptaline karar verdi.

Karara göre, yönetmelikte yer alan “genel ahlâk” ya da “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret” gibi kapsamı belirsiz ve öğrencilerin yurtlardaki geleceğini, ODTÜ Rektörlüğü ve Yurtlar Yönetiminin inisiyatifine bırakan maddeler yürürlükten kaldırıldı.  

Mahkemenin, yaptırıma maruz kalacak öğrencilerin hangi eylemlere karşı hangi cezaları alacağını bilmesi gerektiği yönünde gerekçelendirdiği kararda, disiplin suçlarının tespitinin idareye bırakılması durumunda keyfi uygulamalara gidilebileceğinin de altı çizildi.

ÜniKuir Hukuki Danışmanı Avukat S. Duygu Çildoğan, Yurt Yönetmeliğine aykırılık sebebiyle hakkında soruşturma açılan ya da ceza alan öğrencilerin hukuki danışmanlık almasında fayda olduğunu söyledi.

Öğrenciler davacı olmuştu

ÜniKuir’in aktardığına göre, ODTÜ Yurtlar Yönetmeliğinin iptali talebiyle birden fazla öğrenci davacı olmuştu. 

O davalardan birinde, “yönetmeliğin hukuka aykırılığı, usulsüz bir şekilde yürürlüğe geçirilmesi ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar” doğabileceği tespitiyle Nisan 2023’te yürütmenin durdurulması kararı çıkmıştı.

ÜniKuir’in hukuki danışmanlık sunduğu davada, mahkeme doğrudan yönetmeliğin kaldırılması yönünde hüküm vererek yönetmeliğin 10 maddesinin 30’a yakın bendini iptal etmiş; davaya konu iki maddede ise hukuksuzluk tespit etmemişti. (TY)

genel ahlak ODTÜ Yurtları Yönetmeliği ODTÜ ÜniKuir
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