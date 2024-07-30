Mahkemeden işkenceye cezanın gerekçesi: İfadeler 'soyut ve çelişkili'

Lice Asliye Ceza Mahkemesi , Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart 2023 Newroz kutlamaları sonrasında 14 yaşındaki Y.D.’yi zırhlı araca bindirerek alı koyan ve işkence yapan beş polis hakkında verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Mahkeme, İlçe Emniyet amiri A. O., polisler İ.A., E.Ö., G.B. ve H.Ç. hakkında 5 Haziran'da görülen karar duruşmasında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan her birine 8 yıl hapis cezası, “Mala zarar verme” suçundan 4 bin 500 TL para cezası verdi.

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Mahkeme, tutuksuz yargılanan polisler hakkında verdiği kararın gerekçesinde, kamera görüntülerine ve Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinden alınan rapora atıf yaptı ve olayın raporlarla doğrulandığı belirtildi.

"Tanıklar, mağduru doğruluyor"

Mahkeme kararda, işkenceye maruz bırakılan çocuğun ifadelerine yer verdi ve “…Ayrıca mağdur ifadesinde ‘Kürtlere küfür edeceksin, Abdullah Öcalan’a küfür edeceksin, istiklal marşını söyle, mehmetçik şiirini söyle, mehmetçik şiirini sabaha kadar ezberleyeceksin eğer ezberlemezsen sırtına koyduğumuz GPS ile seni bulur ve öldürürüz. Bizim seni dövdüğümüzü kimseye söylemeyeceksin, soranlara arkadaşlarınla kavga ettiğini söyleyeceksin, birine söylersen seni öldürürüz’, şeklinde beyanda bulunduğu, mağdurun hastaneye varır varmaz aynı sözleri kendisini muayene eden tanık doktor M.T.’ye söylediği, bunun üzerine tanığın suçu ihbar ettiği anlaşılmıştır. Yine diğer tanık ifadelerine de bakıldığında mağdurun ifadelerini destekler nitelikte olduğu anlaşılmıştır” dedi.

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"Sanıkların bir kısmı kaçmaya çalıştı"

Sanık polislerin olayın ardından kaçmaya çalışmaları da gerekçede yer buldu, mahkeme, “Bir kısım sanıkların olay sonrası görevlerine aykırı bir biçimde gizlice Diyarbakır'a giderek hasta olmadıkları halde farklı hastaneleri dolaşarak sahte rapor almaya çalışmaları ve rapor aldıktan sonra da amirlerine haber vermemek suretiyle gizlice şehri terk ettikleri ve Ankara'da yakalandıkları anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Mahkeme gerekçeli kararda sanık polislerin, savunmalarının “soyut ve çelişkili” olarak değerlendirdi.

Polislerin telefon incelemesinde “Aynı ifadeyi verelim” dediklerinin tespit edildiği ve “suçtan kurtulmak amacıyla ortak savunma hazırladıkları” belirtildi.

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"Suç işlemeyecekleri kanaati oluşmadı"

Mahkeme kararda, iyi hal indirimi uygulamama gerekçesine de yer verdi ve “Sanıkların suçunu inkarı, yargılama aşamasına bir katkılarının bulunmaması, bir takım delillerin yok edilmeye çalışılması, birden fazla nitelikli halin yer alması, mağdurun yaşı, mağdurdan herhangi bir şekilde özür dilenmemesi, işledikleri suçtan dolayı herhangi bir pişmanlığının olmaması, üstlenilen kamu görevine riayet ve bir daha suç işlemeyeceğine dair mahkememizde olumlu bir kanaat

oluşmadığı" dedi.

Kararda, mağdura "insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde davranıldığı, araç içerisinde silahlarla darp edildiği, tehditle videoya alındığı, iradesine aykırı sözler söylettirildiği ve aşağılandığı" belirtildi. Olayın, "çocuğun bedensel ve özellikle ruhsal yönden acı çekmesine neden olabilecek eylemler olduğu" vurgulandı ve "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluştuğu" ifade edildi.

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(RT)