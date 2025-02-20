Mahkemeden insan hakları savunucusuna sembolik tazminat

İnsan hakları savunucusu Aydın Aydoğan, “haksız tutuklama” gerekçesiyle açtığı tazminat davasını “kısmen” kazandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın beşinci duruşmasında mahkeme “delil yetersizliği” öne sürerek Aydoğan’ın maddi tazminat talebini reddetti, ancak manevi tazminat talebini kabul etti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri’nin her hafta düzenlediği buluşmasının 954. Haftasında polis müdahalesi sonucu 30 kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Aydoğan da bulunuyordu.

Aydoğan gözaltına alındıktan sonra polis aracında ters kelepçe takılarak yaklaşık 6 saat boyunca bekletilmişti. Aydoğan'ın astım hastası ve engelli olduğunu söylemesine rağmen polis, Aydoğan'ın beyanlarını dikkate almayarak ilaçlarını almasını engellemişti.

Dava dilekçesinde gözaltı sırasında polis tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını raporlayan Aydoğan, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine açtığı davada “haksız tutuklama” gerekçesiyle 75 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

Bugünkü duruşmada mahkeme davayı karara bağladı. Kararda maddi tazminat talebini "yeterli delil olmadığı" gerekçesiyle reddeden mahkeme, manevi tazminat talebini kabul ederek Aydoğan'a 5 bin lira ödenmesine hükmetti.

Mahkeme kararına ilişkin bianet'e konuşan Aydoğan, tazminatın sembolik olduğunu belirterek, parayı İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na (TİHV) bağışlayacağını açıkladı.

Galatasaray Meydanı'nın Cumartesi Anneleri'nin 30 yıllık adalet arayışına tanıklık eden bir hafıza mekanı olduğunu söyleyen Aydoğan, mahkeme kararıyla ilgili şöyle konuştu:

Açmış olduğum bu tazminat davası sembolik bir dava da olsa hafızalara ve tarihe ve vicdanlara kısa bir nottur.

Toplumsal hafıza üzerindeki hakimiyetinize karşı bir tehdit olarak gördüğünüz için bizi yok saymak istediğinizi biliyoruz ama bizler bu ülkenin vicdanıyız. Vicdan susmaz.