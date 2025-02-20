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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 18:33
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CUMARTESİ ANNELERİ 954. HAFTA

Mahkemeden insan hakları savunucusuna sembolik tazminat

Gözaltında polis şiddetine maruz kalan insan hakları savunucusu Aydın Aydoğan, haksız tutuklanma gerekçesiyle açtığı tazminat davasını "kısmen" kazandı.

Eda Canımana

Eda Canımana

Eda Canımana

Görseli Büyüt
Aydın Aydoğan, Cumartesi Anneleri 954. Hafta buluşmasında
Aydın Aydoğan, Cumartesi Anneleri 954. Hafta buluşmasında

İnsan hakları savunucusu Aydın Aydoğan, “haksız tutuklama” gerekçesiyle açtığı tazminat davasını “kısmen” kazandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın beşinci duruşmasında mahkeme “delil yetersizliği” öne sürerek Aydoğan’ın maddi tazminat talebini reddetti, ancak manevi tazminat talebini kabul etti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri’nin her hafta düzenlediği buluşmasının 954. Haftasında polis müdahalesi sonucu 30 kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Aydoğan da bulunuyordu.

Cumartesi Anneleri eyleminde gazetecilere şiddet, 30 gözaltı
CUMARTESİ ANNELERİ/ İNSANLARI 954. HAFTA
Cumartesi Anneleri eyleminde gazetecilere şiddet, 30 gözaltı
8 Temmuz 2023

Aydoğan gözaltına alındıktan sonra polis aracında ters kelepçe takılarak yaklaşık 6 saat boyunca bekletilmişti. Aydoğan'ın astım hastası ve engelli olduğunu söylemesine rağmen polis, Aydoğan'ın beyanlarını dikkate almayarak ilaçlarını almasını engellemişti.

Dava dilekçesinde gözaltı sırasında polis tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını raporlayan Aydoğan, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine açtığı davada “haksız tutuklama” gerekçesiyle 75 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

Bugünkü duruşmada mahkeme davayı karara bağladı. Kararda maddi tazminat talebini "yeterli delil olmadığı" gerekçesiyle reddeden mahkeme, manevi tazminat talebini kabul ederek Aydoğan'a 5 bin lira ödenmesine hükmetti.

Mahkeme kararına ilişkin bianet'e konuşan Aydoğan, tazminatın sembolik olduğunu belirterek, parayı İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na (TİHV) bağışlayacağını açıkladı.

Galatasaray Meydanı'nın Cumartesi Anneleri'nin 30 yıllık adalet arayışına tanıklık eden bir hafıza mekanı olduğunu söyleyen Aydoğan, mahkeme kararıyla ilgili şöyle konuştu:

Açmış olduğum bu tazminat davası sembolik bir dava da olsa hafızalara ve tarihe ve vicdanlara kısa bir nottur.

Toplumsal hafıza üzerindeki hakimiyetinize karşı bir tehdit olarak gördüğünüz için bizi yok saymak istediğinizi biliyoruz ama bizler bu ülkenin vicdanıyız. Vicdan susmaz.

(EC) 

Haber Yeri
İstanbul
manevi tazminat davası haksız tutuklama aydın aydoğan cumartesi anneleri
Eda Canımana
Eda Canımana
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Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. bianet Ocak 2018 stajyeriydi. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi SOAS'ta Toplumsal Cinsiyet alanında, Orta Avrupa Üniversitesi'nde Siyaset...

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. bianet Ocak 2018 stajyeriydi. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi SOAS'ta Toplumsal Cinsiyet alanında, Orta Avrupa Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında tamamladı.

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