HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 10:58
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 14:19
2 dk Okuma

Mahkemeden 'Gürsel Tekin’ kararı: Göreve devam edecek

CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkında istinaf sürecinin tamamlanması beklenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mahkemeden 'Gürsel Tekin’ kararı: Göreve devam edecek
Fotoğraf: AA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü.

Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Daha sonra istinaf sonucunun beklenmesine ve ön inceleme yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Mahkemenin kararı sonrası Gürsel Tekin göreve devam edecek.

CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti
TEKİN: ONURUM ZEDELENMEDİ
CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti
26 Eylül 2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini dosya üzerinden inceleme yaparak tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin ile birlikte 5 kişilik heyet kayyım olarak atanmıştı. Sonraki süreçte ise CHP bu karara itiraz etmişti. Mahkeme de itirazları reddetmişti. İtirazlarının reddedilmesi üzerine CHP kararı istinaf etmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. CHP avukatları ise reddi hakim talebinde ve istinaf kararının beklenmesi talebinde bulundu.

İstinaf süreci beklenecek

Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Daha sonra istinaf sonucunun beklenmesine ve ön inceleme yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Bu aşamada Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet görevine devam edecek. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

(AB)

Ozgur Çelik chp istanbul gürsel tekin YSK
