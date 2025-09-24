Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresini durdurun talebi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi hazırlıklarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle yürütülen çalışmaların durdurulmasını istedi.

Gazeteci Altan Sancar, X'te şu bilgiyi paylaştı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi seçim kurulunun onayladığı ve bugün yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi için çalışmaların durdurulmasını İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi."

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, alınan tedbir kararının halen geçerliliğini koruduğu vurgulandı, şöyle denildi:

"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup, mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

Ne olmuştu?

İktidarın yargı eliyle CHP’ye yönelik hamlelerinden biri, 38. İstanbul İl Kongresi’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle başladı. Mahkeme, aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz saydı. Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Tepkiler sürerken, Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Bunun üzerine Özgür Çelik ve il yönetimi, olağanüstü kongre yapılması için 24 Eylül’de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Başvuru kabul edildi ve kongrenin Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yapılmasına karar verildi.

Bugün gerçekleştirilecek kongrede tek aday olarak Özgür Çelik öne çıktı. 11.00’de başlaması planlanan kongre için kültür merkezinin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

(EMK)