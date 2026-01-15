Mahkemeden Bahçesaray kararı: Kayyım işlemi iptal

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Van’ın Bahçesaray ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasını hukuka aykırı bulunarak iptal etti.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın 29 Kasım 2024 tarihli işlemine karşı Van 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın ilk aşamada reddedildiğini, itiraz üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin ise kayyım atama işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Mahkeme görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilmesi için isnat edilen fiillerin doğrudan belediye başkanlığı göreviyle ilgili olması gerektiğini kaydetti.

Belediye başkanına yöneltilen suçlamaların görev kapsamında işlendiğine dair herhangi bir somut bilgi ya da belgenin dosyaya sunulmadığını belirten mahkeme kararda, “Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının görevden uzaklaştırılabilmesi için haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle açılmış olması gerekir” dedi.

Kararda ayrıca, kayyım atamasına dayanak yapılan ceza kararının da hukuki geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Mahkeme, Van 5. İdare Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin kararını kaldırarak, İçişleri Bakanlığı’nın işlemini iptal etti.

Karar oy birliğiyle alınırken, İçişleri Bakanlığı’na Danıştay yolu açık bırakıldı.

Ne olmuştu? Bahçesaray’da 31 Mart yerel seçimlerini DEM Parti’nin adayları Ayvaz Hazır ve Nebahat Benek kazandı. Ayvaz Hazır yüzde 21,33 oy alırken, AKP’nin adayı Remzi Orhan yüzde 21,18 oyda kaldı. Ancak İçişleri Bakanlığı 29 Kasım 2024’te Hazır’ın bir ceza davasını gerekçe göstererek belediye yönetimine el koydu. Hazır’ı görevden uzaklaştırdı, belediyeye de kayyım atadı. Bakanlık işleminin dayanağı olarak, Hazır’a Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası ile Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt propagandası” iddiasıyla yapılan yargılamayı gerekçe gösterdi. Ancak Hazır’a verilen 3 yıl 1 aylık hapis cezası istinaf incelemesinde bozuldu. Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de dosyada yeniden hüküm kurularak beraat kararı verildi.

(HA)