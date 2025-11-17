Mahkeme "zamanaşımı" dedi, Hayata Dönüş Operasyonu davasını düşürdü

Bayrampaşa Cezaevine 19 Aralık 2000’de düzenlenen “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili görülen davada karar bugün 57. duruşmada çıktı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı esas hakkında mütalaa verdi. Yargılanan sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Savcı “Operasyonda görev alan birliklere mensup jandarma görevlileri olan sanıkların kendilerine verilen görevin ifası sırasında görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanmak suretiyle 12 kişinin faili gayri muayyen şekilde ateşli silah mermileri ile çıkan yangınlarda yaralanıp ölümlerine, 29 kişinin yaralanmalarına neden oldukları, ... dikkate alındığında davanın sanıkları isnat edilen suçları işlediklerine kanaat edildiği anlaşılmakla TCK uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.

Fakat mahkeme mütalanın aksi aksi yönünde karar vererek 22 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımının dolduğuna hükmetti. Mahkeme kararda “22 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımı süresinin öngörüldüğü ve suç tarihi olan 19 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçen zaman içinde 19 Haziran 2023 tarihi itibariyle olağanüstü dava zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varıldığından tüm sanıklar hakkındaki kamu davalarının düşmesine karar verilmiştir” şeklinde hüküm kurdu.

Mahkeme, zamanaşımı kararında Ümraniye Cezaeviyle ilgili yargılamayı emsal gösterdi.

Ne olmuştu? 19-22 Aralık 2000’de, 20 cezaevine, 14 Aralık 2000 tarihli “Cezaevleri Müdahale Harekât Emri No:1” başlıklı üst müdahale emri uyarınca operasyon düzenlendi. Bu cezaevlerinden biri olan Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi Adli Tıp raporlarında tespit edildiği üzere yaralandı. "Hayata Dönüş Operasyonu"nun Bayrampaşa Cezaevi'yle ilgili ilk davası, olaydan 10 yıl sonra 2010'da açıdı. Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'nın 37 er ve 2 astsubay hakkında hazırladığı iddianameyle, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. Davada o dönem Bayrampaşa Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı olan Zeki Bingöl, ifadesinde, operasyonun tamamen İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş'un yazılı verdiği "Tufan Harekât Emri"ne göre gerçekleştirildiğini söylemişti. İfadenin ardından operasyonun planlamasının yer aldığı "Tufan Harekât Planı" adlı belge mahkemeye sunuldu ve operasyonu yöneten rütbeli askerlerin adı ilk kez yargıya sunulmuş oldu. Mağdur avukatları, "Tufan" belgesinin ortaya çıkmasının ardından, 2012 yılında hayatını kaybeden Hoş, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı İbrahim Tüysüz, dönemin Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Yarbay Yusuf Burhan Ergin'in de aralarında bulunduğu askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. “Tufan” planıyla ilgili 157 jandarma mensubuna “öldürme” ve yaralılarla ilgili “öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla, Mart 2015’te ikinci dava açıldı. Sanıklar arasında üst düzey komutanlar da vardı.

