HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 10:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 11:24
2 dk Okuma

Mahkeme, YSK'yi tanımamakta ısrarlı: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Bölge Adliye Mahkemesi’nin son kararıyla, Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevi sürdürmesi kesinleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mahkeme, YSK'yi tanımamakta ısrarlı: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Böylece kayyım olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Mahkeme kararı

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz etmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Merkezi’nin bu karara yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

Söz konusu davanın son duruşması 3 Ekim’de görülmüş, mahkeme daha önce 2 Eylül’de verdiği tedbir kararının istinaf süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olmasına hükmetmişti. Duruşma, bu nedenle 21 Kasım’a ertelenmişti.

Özgür Çelik’in durumu

Mahkeme kararıyla 29 Eylül’de Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. Çelik daha sonra 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde de bir kez daha il başkanlığına seçilerek mazbatasını almıştı.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nin son kararıyla, Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevi sürdürmesi kesinleşti.

Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı
Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı
24 Ekim 2025
Özgür Çelik kimdir?
Özgür Çelik kimdir?
3 Eylül 2025
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz
9 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ozgur Çelik CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gürsel tekin
ilgili haberler
"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
29 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-mazbatasini-aldi-312031
Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
24 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-yeniden-istanbul-il-baskani-secildi-311848
Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi
22 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-ve-25-chplinin-yargilandigi-dava-ertelendi-311746
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
14 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-bayrampasa-belediye-baskanimiz-iskence-kosullarinda-tutuluyor-311478
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le
10 Eylül 2025
/haber/ozel-hizmet-de-acsak-ozgur-celikle-hapis-de-yatsak-ozgur-celikle-311359
