Mahkeme, YSK'yi tanımamakta ısrarlı: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Böylece kayyım olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Mahkeme kararı

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz etmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Merkezi’nin bu karara yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

Söz konusu davanın son duruşması 3 Ekim’de görülmüş, mahkeme daha önce 2 Eylül’de verdiği tedbir kararının istinaf süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olmasına hükmetmişti. Duruşma, bu nedenle 21 Kasım’a ertelenmişti.

Özgür Çelik’in durumu

Mahkeme kararıyla 29 Eylül’de Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. Çelik daha sonra 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde de bir kez daha il başkanlığına seçilerek mazbatasını almıştı.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nin son kararıyla, Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevi sürdürmesi kesinleşti.

Özgür Çelik kimdir?

