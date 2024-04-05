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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 16:32
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Mahkeme, yönetmen Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin ‘tam’ olduğunu savundu

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakur'a “sözde belgesel film” dedi, yönetmenler Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'in savunmalarını ise “itibar edilmez” buldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahkeme, yönetmen Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin ‘tam’ olduğunu savundu
Fotoğraf: Enis Köstepen, Altyazı Sinema Dergisi

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Bakur” (Kuzey) belgeselinin yönetmenleri gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel'e “basın-yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verdiği 2 yıl 1’er ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nde (MLSA) yer alan habere göre, mahkeme gerekçeli kararında, yüzde 99 engelli raporlu ve başka birinin bakımına ihtiyacı olan Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin tam olduğunu ve bu konuda yapılan itirazlara itibar edilmeyeceğini savundu. 

“Engel durumu zihinsel değil”

Demirel’in tedavi kayıtları, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu birlikte değerlendirildiğinde çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybettiği ve engel durumunun kronik olduğunun tespit edildiği belirtilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanıkların filmin gösterime girmesi ile ilgili olarak değil filmin içeriğinin terör örgütü propagandası oluşturduğu iddiası ile yargılanıyor olmaları. Sanık Çayan'ın engel durumunun zihinsel olmaması gözetildiğinde filmin çekimlerinin yapıldığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varıldığından bu hususa temas eden itirazlara itibar edilmediği.”

Mavioğlu: İbret cezası

Kararla ilgili konuşan Bakur’un yönetmenlerinden Ertuğrul Mavioğlu şöyle dedi:

“Devletin bu kadar yüklenmesinin esas sebebi PKK’yi kendi gösterdiği gibi bu belgeselde görülmemesidir. O yüzden Bakur belgeseli için ‘terör propagandası’ diyorlar, ‘sözde belgesel’ ifadeleri kullanarak aşağılamaya, karalamaya çalışıyorlar. Biz her şeyden önce bu film ile başkalarının da merak ettiğini varsayarak o meraklarını giderecek bir çalışmaya imza attık. Bağımsız film ekibi olarak bizim yaptığımız iş, orada yaşanan gerçekliğin belgelenmek, bunu kamuoyuna sunulmasından ibaret. Onun dışında başka bir niyet başka bir çaba yok. 

“Bu çalışmanın bir propaganda filmi olmadığını altını çizerek söylüyorum. Ben bunu hakimlere de söyledim illa bir propaganda arayacaksa bu ancak bir barış propagandası olabilir. Yönetmenlere verilmiş olan bu ceza bir ibret cezasıdır. Hiç kimsenin de bundan ibret almamasını ve sözünü eksiltmemesini istiyorum.”

Mavioğlu, ayrıca devlet ile PKK yöneticilerinin görüştüğü Çözüm Süreci döneminde çekilen belgeseli “örgüt propagandası” yapmakla suçlamanın akla ziyan bir tutum olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel'in yönettiği, yapımcılığını Ayşe Çetinbaş'ın üstlendiği 92 dakikalık "Bir Gerilla Belgeseli: Bakur (Kuzey)" 21 Mart 2013 Diyarbakır Newroz'unda PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye geri çekilme çağrısıyla başlıyor. 2013 yılında başlayan belgesel hazırlıkları iki yıl sürdü ve 2015 yılında seyirciyle buluştu.

Belgesel 34. İstanbul Film Festivali'nde yarışma dışı kategorisinde gösterilecekti.

Ancak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), belgeselin gösterimini iptal etti, gerekçe olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 11 Nisan'da gönderdiği "kayıt tescil belgesi" konusundaki uyarı yazısını gösterdi.

İKSV sansürüyle iptal edilen gösterim tarihinde izleyiciler Atlas Sineması önünde toplandı, daha sonra film gösterimi yerine forum yapıldı.

Salondaki forumun ardından Cezayir Toplantı Salonu'nda sinemacılar ortak bir toplantı düzenledi ve "Nefesim Kesilene Kadar" ve "Homo Politicus" ekipleri boykot kararını uyguladı.

Belgeselin gösteriminden iki yıl sonra, filmin iki yönetmeni Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile Batman'daki film gösteriminden sorumlu Dicle Anter'e "örgüt propagandası" suçlamasıyla dava açıldı. (TY)

bakur belgeseli çayan demirel Ertuğrul Mavioğlu sansür ifade özgürlüğü
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