Mahkeme, yönetmen Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin ‘tam’ olduğunu savundu

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Bakur” (Kuzey) belgeselinin yönetmenleri gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel'e “basın-yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verdiği 2 yıl 1’er ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nde (MLSA) yer alan habere göre, mahkeme gerekçeli kararında, yüzde 99 engelli raporlu ve başka birinin bakımına ihtiyacı olan Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin tam olduğunu ve bu konuda yapılan itirazlara itibar edilmeyeceğini savundu.

“Engel durumu zihinsel değil”

Demirel’in tedavi kayıtları, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu birlikte değerlendirildiğinde çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybettiği ve engel durumunun kronik olduğunun tespit edildiği belirtilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanıkların filmin gösterime girmesi ile ilgili olarak değil filmin içeriğinin terör örgütü propagandası oluşturduğu iddiası ile yargılanıyor olmaları. Sanık Çayan'ın engel durumunun zihinsel olmaması gözetildiğinde filmin çekimlerinin yapıldığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varıldığından bu hususa temas eden itirazlara itibar edilmediği.”

Mavioğlu: İbret cezası

Kararla ilgili konuşan Bakur’un yönetmenlerinden Ertuğrul Mavioğlu şöyle dedi:

“Devletin bu kadar yüklenmesinin esas sebebi PKK’yi kendi gösterdiği gibi bu belgeselde görülmemesidir. O yüzden Bakur belgeseli için ‘terör propagandası’ diyorlar, ‘sözde belgesel’ ifadeleri kullanarak aşağılamaya, karalamaya çalışıyorlar. Biz her şeyden önce bu film ile başkalarının da merak ettiğini varsayarak o meraklarını giderecek bir çalışmaya imza attık. Bağımsız film ekibi olarak bizim yaptığımız iş, orada yaşanan gerçekliğin belgelenmek, bunu kamuoyuna sunulmasından ibaret. Onun dışında başka bir niyet başka bir çaba yok.



“Bu çalışmanın bir propaganda filmi olmadığını altını çizerek söylüyorum. Ben bunu hakimlere de söyledim illa bir propaganda arayacaksa bu ancak bir barış propagandası olabilir. Yönetmenlere verilmiş olan bu ceza bir ibret cezasıdır. Hiç kimsenin de bundan ibret almamasını ve sözünü eksiltmemesini istiyorum.”

Mavioğlu, ayrıca devlet ile PKK yöneticilerinin görüştüğü Çözüm Süreci döneminde çekilen belgeseli “örgüt propagandası” yapmakla suçlamanın akla ziyan bir tutum olduğunu söyledi.