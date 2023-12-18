Mahkeme Yargıtay’ı yok saydı | Emniyet çalışanı H. Berna Ayverdi’nin itirafları yine gerekçe yapıldı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya 29 Kasım’da ikinci kez verdiği 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

72 sayfalık gerekçede, KCK'nin tarihçesine, savcının mütalaasına, dava kapsamındaki tanıklar Hicran Berna Ayverdi ve Ümit Akbıyık'ın beyanlarına, Mızraklı ile avukatların savunmalarına yer verildi.

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Mahkeme, kararın gerekçesinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma kararını görmezden geldi ve aynı gerekçelerle ceza verdi.

2012 yılından bu yana emniyet çalışanı olduğu ortaya çıkan ve dosya kapsamında tanık olarak beyanlarda bulunan Hicran Berna Ayverdi ile dosyaya sonradan eklenen açık tanık Ümit Akbıyık’ın itirafları cezaya dayanak yapıldı.

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Mahkeme, Hicran Berna Ayverdi’nin Mızraklı ile aynı hastanede çalıştığı ve gece yarısı yaralı bir PKK’liyi ameliyat ettiği beyanlarını, “iftira atmasını gerektirir sebeplerinin açıkça tespit edilmediği” ve “samimi şekilde pişmanlık duyduğu” gerekçesiyle gerçekçi bulduğunu belirtti.

Heyet, Ayverdi’nin beyanlarına karşı hastane çalışanı doktor ve sağlık çalışanlarının mahkemenin huzurunda verdiği “böyle bir ameliyatın yapılmadığı” yönündeki beyanlarını ise yok saydı.

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Ayrıca, Ayverdi’nin Mızraklı’nın ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia ettiği tarihlerde hastanede çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarıyla ortaya çıkarılması da mahkeme tarafından dikkate alınmadı.

Mahkeme, Mızraklı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Mezopotamya Vakfı’nda yer almasını da cezaya gerekçe gösterdi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava sürecinde dosyaya eklenen, 32 saat içinde 600’ü aşkın kişi hakkında beyanda bulunan açık tanık Ümit Akbıyık’ın beyanlarını da “tutarlı” bulduğunu belirtti.

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(RT)