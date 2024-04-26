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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 08:59
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Mahkeme, Weinstein'e verilen mahkumiyeti bozdu

Başka bir suçtan da tutuklu bulunan eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein yeniden hakim karşısına çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahkeme, Weinstein'e verilen mahkumiyeti bozdu
Fotoğraf: AA arşiv

New York Temyiz Mahkemesi, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 2020'de tecavüz suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Mahkeme, Mart 2020'de Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden yargıcın, eski yapımcıya karşı davaya dahil olmayan iddialara dayanan ifadelerin dinlenmesine izin verdiğine hükmetti.

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Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi ve Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Tecavüz suçundan tutuklu kalacak

Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunan Weinstein hapiste kalmaya devam edecek.

Manhattan Bölge Başsavcılığı, Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını paylaştı.

New York Temyiz Mahkemesinin kararı, "#MeToo" kampanyasına darbe olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu?

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadın, maruz kaldığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle yazdı.

Tüm dünyaya yayılan "#MeToo" kampanyasında Weinstein, aralarında oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlandı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alındı.

Mart 2020'de New York'taki mahkeme tarafından çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein, Los Angeles mahkemesince de 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırı suçundan Şubat 2022'de 16 yıl hapse mahkum edildi.

(AS)

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20 Aralık 2022
/haber/harvey-weinstein-bir-kez-daha-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-271711
JOHNNY DEPP - AMBER HEARD DAVASI
Hollywood’un #MeToo’dan intikamı
4 Haziran 2022
/yazi/hollywood-un-metoo-dan-intikami-262755
Harvey Weinstein’a 23 Yıl Hapis Cezası
11 Mart 2020
/haber/harvey-weinstein-a-23-yil-hapis-cezasi-221253
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/haber/harvey-weinstein-suclu-bulundu-220522
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