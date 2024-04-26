Mahkeme, Weinstein'e verilen mahkumiyeti bozdu

New York Temyiz Mahkemesi, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 2020'de tecavüz suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Mahkeme, Mart 2020'de Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden yargıcın, eski yapımcıya karşı davaya dahil olmayan iddialara dayanan ifadelerin dinlenmesine izin verdiğine hükmetti.

Hollywood'da Tacizcinin Mumu İfşaya Kadar

Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi ve Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Tecavüz suçundan tutuklu kalacak

Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunan Weinstein hapiste kalmaya devam edecek.

Manhattan Bölge Başsavcılığı, Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını paylaştı.

New York Temyiz Mahkemesinin kararı, "#MeToo" kampanyasına darbe olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu? Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadın, maruz kaldığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle yazdı. Tüm dünyaya yayılan "#MeToo" kampanyasında Weinstein, aralarında oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlandı. Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alındı. Mart 2020'de New York'taki mahkeme tarafından çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein, Los Angeles mahkemesince de 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırı suçundan Şubat 2022'de 16 yıl hapse mahkum edildi.

(AS)