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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 00:53 4 Kasım 2026 00:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 01:34 4 Kasım 2026 01:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Mahkeme, TSK'de geçici görevlendirilen hekimin nöbet ücretlerinin faiziyle ödenmesine hükmetti

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Genel Sağlık-İş'in açtığı davada TSK bünyesinde geçici görevlendirilen hekimin nöbet ücretlerinin ödenmemesini hukuka aykırı buldu; ücretlerin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti. Sendika, kararın önemli bir örnek oluşturacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahkeme, TSK'de geçici görevlendirilen hekimin nöbet ücretlerinin faiziyle ödenmesine hükmetti
Mahkeme kararı hekimleri uzun nöbetlerinin angaryaya dönüşmesine karşı koruyor
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  • Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Hakkâri'de iki ay boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde geçici olarak görevlendirilen bir hekimin ödenmeyen icap nöbeti ücretlerine ilişkin idari işlemi iptal etti.
  • Genel Sağlık-İş Sendikası'nın 2 Kasım'daki açıklamasına göre, Sakarya'daki bir hastanede pratisyen hekim olarak çalışan sendika üyesi, görevlendirme döneminde tuttuğu nöbetlerin ücretini talep etmiş, idare başvuruyu reddedince sendikanın hukuk müşavirliği dava açmıştı. Mahkeme, hekimin nöbet ve icap görevleri üstlendiğini ve bunlar için mevzuat gereği ücret ödenmesinin zorunlu olduğunu belirledi.
  • Kanunda öngörülen bir hakkın ancak kanunla sınırlandırılabileceğini vurgulayan mahkeme, ücretlerin ödenmemesini hukuka aykırı bularak hak edişlerin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti. Sendika Genel Başkanı Derya Uğur imzalı açıklamada, kararın benzer mağduriyetler yaşayan sağlık çalışanları açısından önemli olduğu, geçici görevlendirmelerin mevzuattan doğan ücret haklarını ortadan kaldırmadığı belirtildi. Sendika, hukuki mücadelenin süreceğini bildirdi.

Hakkâri'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde iki ay geçici görev yapan bir hekimin ödenmeyen icap nöbeti ücretleri için başlattığı hukuki mücadele sonuçlandı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi, ücretlerin ödenmemesine ilişkin idari işlemi iptal etti.

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın 2 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, Sakarya'daki bir hastanede pratisyen hekim olarak çalışan sendika üyesi, Hakkâri'de TSK emrinde görevlendirildiği dönemde tuttuğu nöbetlerin ücretini talep etti. İdare başvuruyu reddedince sendikanın hukuk müşavirliği dava açtı.

Kanuni hak idari işlemle sınırlandırılamaz

Mahkeme, hekimin iki aylık görevlendirmesi sırasında nöbet ve icap görevleri üstlendiğini, bu görevler için ilgili mevzuat uyarınca ücret ödenmesinin zorunlu olduğunu belirledi.

Kararın gerekçesinde, kanunda öngörülen bir hakkın ancak kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Mahkeme, ücretlerin ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmederek işlemi iptal etti ve hak edişlerin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Sendikaya göre hekim, görevlendirme süresince hem nöbet tutmuş hem de gerektiğinde göreve çağrılmak üzere hazır bulunmuştu. Buna rağmen hak ettiği icap nöbeti ücretlerini alamamıştı.

Sendikadan emsal vurgusu

Genel Sağlık-İş, kararın benzer mağduriyetler yaşayan sağlık emekçileri açısından önem taşıdığını belirtti.

Sendika Genel Başkanı Derya Uğur imzasıyla yayımlanan açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gelir güvencesi ile mesleki haklarının korunması için hukuki mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Sendika, karar, doğrudan davacı hekimin alacaklarına ilişkin olmakla birlikte, geçici görevlendirmelerin çalışanların mevzuattan doğan ücret haklarını ortadan kaldırmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

(AEK)

Haber Yeri
Sakarya
idare mahkemesi hekim hakları
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