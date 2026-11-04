Mahkeme, TSK'de geçici görevlendirilen hekimin nöbet ücretlerinin faiziyle ödenmesine hükmetti

Hakkâri'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde iki ay geçici görev yapan bir hekimin ödenmeyen icap nöbeti ücretleri için başlattığı hukuki mücadele sonuçlandı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi, ücretlerin ödenmemesine ilişkin idari işlemi iptal etti.

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın 2 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, Sakarya'daki bir hastanede pratisyen hekim olarak çalışan sendika üyesi, Hakkâri'de TSK emrinde görevlendirildiği dönemde tuttuğu nöbetlerin ücretini talep etti. İdare başvuruyu reddedince sendikanın hukuk müşavirliği dava açtı.

Kanuni hak idari işlemle sınırlandırılamaz

Mahkeme, hekimin iki aylık görevlendirmesi sırasında nöbet ve icap görevleri üstlendiğini, bu görevler için ilgili mevzuat uyarınca ücret ödenmesinin zorunlu olduğunu belirledi.

Kararın gerekçesinde, kanunda öngörülen bir hakkın ancak kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Mahkeme, ücretlerin ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmederek işlemi iptal etti ve hak edişlerin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Sendikaya göre hekim, görevlendirme süresince hem nöbet tutmuş hem de gerektiğinde göreve çağrılmak üzere hazır bulunmuştu. Buna rağmen hak ettiği icap nöbeti ücretlerini alamamıştı.

Sendikadan emsal vurgusu

Genel Sağlık-İş, kararın benzer mağduriyetler yaşayan sağlık emekçileri açısından önem taşıdığını belirtti.

Sendika Genel Başkanı Derya Uğur imzasıyla yayımlanan açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gelir güvencesi ile mesleki haklarının korunması için hukuki mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Sendika, karar, doğrudan davacı hekimin alacaklarına ilişkin olmakla birlikte, geçici görevlendirmelerin çalışanların mevzuattan doğan ücret haklarını ortadan kaldırmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

(AEK)