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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 17:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 17:49
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Mahkeme: 'Suç işleri bakanı' demek ifade özgürlüğü hakkıdır

Basın açıklamasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Suç işleri bakanı" diyen Mor Dayanışma üyesi Didar Gül, hakkında açılan hakaret davasında beraat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/mahkeme-suc-isleri-bakani-demek-ifade-ozgurlugu-hakkidir.jpg

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'e verilen cezaya dair yapılan açıklamada dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla Mor Dayanışma üyesi Didar Gül'ün hakkında açılan davada karar çıktı.

İzmir 27'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Gül'ün avukatı hazır bulundu.

Mezopotamya Ajans’ta yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan avukat Evren Çıldır, yargılamaya konu basın açıklaması konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri hakkı olduğunu söyledi. Söylemlerin suç teşkil etmediğini belirten Çıldır, müvekkilinin beraatini talep etti.

Ardından mütalaasını mahkemeye sunan savcı, kamu davası açılmış olmasına rağmen, "Suç işleri bakanı" söyleminin eleştiri hakkı kapsamında olduğunu belirterek, Gül'ün beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme konuşmanın ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı temelinde olduğu gerekçesiyle Gül hakkında beraat kararı verdi.

(EMK)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu HDP'de gözaltı mor dayanışma
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