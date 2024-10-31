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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 13:29
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Mahkeme, Şirin Payzın'ın Ümit Özdağ'a açtığı davayı reddetti

Şirin Payzın'ın kendisine, "Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır” diyen Ümit Özdağ'a karşı açtığı 50 bin TL'lik tazminat davası düştü.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
Mahkeme, Şirin Payzın'ın Ümit Özdağ'a açtığı davayı reddetti

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Şirin Payzın’ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a açtığı 50 bin TL’lik tazminat davasını reddetti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Halk TV'de Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu ile birlikte "Sözüm Var" adlı bir program yapan Payzın, görüşleri nedeniyle Özdağ’ın “Şirin Payzın hep Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır” şeklinde sözlü saldırısına uğramış ve hedef gösterilmişti.

İkinci duruşması 28 Ekim’de görülen davaya Payzın ve Özdağ katılmazken, Payzın’ı avukatı Serdar Laçin tamsil etti.

Laçin “Müvekkilim mülteci konusunda eleştirel görüşünü dile getiriyor. Demografik yapıyı değiştirebileceğini ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Devamında söylediği ise Türk kültürünün ve dilinin öğrenilmesinden ibarettir. Davalı (Ümit Özdağ) başlangıç kısımlarını kesip müvekkilimin sözlerini bağlamından koparmış ve bunu bir saldırı olarak kullanmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz” dedi. Ayrıca mahkemeden tanık dinlemesini istedi.

Beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme ise ‘tanığın dinlenmesine yer olmadığına’ karar verdi. Davanın reddine hükmetti.

"Özdağ değil, Payzın korunmalıydı"

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin davayı reddetmesiyle ilgili konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, Ümit Özdağ'ın yaptığının 'saldırgan siyasete prim vermek' olduğunu söyledi. Payzın'ın çevrimiçi alanda marjinalize edildiğini ekledi.

Önderoğlu "Bu karar, sunucu ve yorumculara yönelik son derece provokatif, iftira olarak derinliği bulunmayan, hedef gösterici ve negatif algı yaratmaya dönük söylemlerin, hele ki kadın gazetecilere yönelik olduğunda ne denli merhamet ve tolerans gördüğünü gösteriyor. Bir siyasetçi olarak Özdağ’ın değil, yasa önünde hakları tartışmasız olan Payzın korunmalıydı.” dedi.

Ümit Özdağ'ın Şirin Payzın'na saldırdığı ve hedef gösterdiği paylaşımı şöyleydi:

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ümit özdağ Şirin Payzın
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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