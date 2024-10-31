Mahkeme, Şirin Payzın'ın Ümit Özdağ'a açtığı davayı reddetti

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Şirin Payzın’ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a açtığı 50 bin TL’lik tazminat davasını reddetti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Halk TV'de Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu ile birlikte "Sözüm Var" adlı bir program yapan Payzın, görüşleri nedeniyle Özdağ’ın “Şirin Payzın hep Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır” şeklinde sözlü saldırısına uğramış ve hedef gösterilmişti.

İkinci duruşması 28 Ekim’de görülen davaya Payzın ve Özdağ katılmazken, Payzın’ı avukatı Serdar Laçin tamsil etti.

Laçin “Müvekkilim mülteci konusunda eleştirel görüşünü dile getiriyor. Demografik yapıyı değiştirebileceğini ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Devamında söylediği ise Türk kültürünün ve dilinin öğrenilmesinden ibarettir. Davalı (Ümit Özdağ) başlangıç kısımlarını kesip müvekkilimin sözlerini bağlamından koparmış ve bunu bir saldırı olarak kullanmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz” dedi. Ayrıca mahkemeden tanık dinlemesini istedi.

Beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme ise ‘tanığın dinlenmesine yer olmadığına’ karar verdi. Davanın reddine hükmetti.

"Özdağ değil, Payzın korunmalıydı"

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin davayı reddetmesiyle ilgili konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, Ümit Özdağ'ın yaptığının 'saldırgan siyasete prim vermek' olduğunu söyledi. Payzın'ın çevrimiçi alanda marjinalize edildiğini ekledi.

Önderoğlu "Bu karar, sunucu ve yorumculara yönelik son derece provokatif, iftira olarak derinliği bulunmayan, hedef gösterici ve negatif algı yaratmaya dönük söylemlerin, hele ki kadın gazetecilere yönelik olduğunda ne denli merhamet ve tolerans gördüğünü gösteriyor. Bir siyasetçi olarak Özdağ’ın değil, yasa önünde hakları tartışmasız olan Payzın korunmalıydı.” dedi.

Ümit Özdağ'ın Şirin Payzın'na saldırdığı ve hedef gösterdiği paylaşımı şöyleydi:

Şirin Payzın hep Türkiye düşmanlarının yanında olmuştur. Türk halkına karşı Türk halkının düşmanlarını haklı ve makul göstermeye çalışmıştır. PKK’nın gönüllü propagandisti gibi çalışmıştır.

Şimdi Türk vatanının Suriyelilere peşkeş çekilmesini makul göstermeye çalışıyor. Burası… pic.twitter.com/rtLzx7FIpU — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 16, 2024

(HA)