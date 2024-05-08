Mahkeme "Sinan Ateş iddianamesi"ni kabul etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Haklarında yargısal işlem yürütülen 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.



Yargılama süreci çerçevesinde ilk iş olarak mahkeme davanın görülmesi için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.



Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Arka plan

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi, 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı tarafından vuruldu. Özyağcı'nın silahından çıkan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi Ateş'e isabet etti. Bozkurt omzundan yaralandı, ağır yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede öldü.

2019'da Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti.

Ateş, 2 Nisan 2020'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan “Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım.” dediği bir mesajla duyurmuştu.

Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasında başlıca şüphelilerin tamamı MHP yöneticisi ya da yönetimle iltisaklı kişilerdi. Soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında. Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

(AEK)