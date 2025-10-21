Mahkeme, Selek’in yurtdışından ifade verme talebini kabul etmedi

Mısır Çarşısı patlaması nedeniyle hakkında açılan davada dördüncü beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan sosyolog ve yazar Pınar Selek'in yeniden yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukatlarının yurtdışından istinabe suretiyle ifadesinin alınması yönündeki talepleri de reddedildi. Hatırlanacağı üzere, 25 Nisan tarihli son duruşmada, mahkemenin Selek hakkındaki Kırmızı Bülten talebinin İnterpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazının dosyaya girmiş olduğu görülmüştü.

Tüm bu gelişmelere ve taleplere rağmen tutuklama kararının devamına, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine karar verildi.

Duruşma 2 Nisan 2026 saat 09:45’e ertelendi.

Duruşmadan detaylar

Davayı takip edenler arasında HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da yer aldı. Ayrıca Fransa’dan gelen akademisyenler ve hukukçuların da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi duruşmayı izledi.

Pınar Selek'i babası Alp Selek ve kardeşi Seda Selek'in olduğu çok sayıda avukat takip etti.

Duruşma başladı. Mahkeme başkanı "dosyada değişen bir şey yok" dedi.

“Pınar Selek fiilen tutuklu sanığa dönüştü”

Avukat Akın Atalay konuştu şöyle dedi:

"27 yıldır süren bir yargılama süreci ile karşı karşıyayız. Bu süreçte sanık, tanık dinlendi o dönemki mahkeme tam 4 kez beraat kararı verdi. Yargıtay ilili dairesince bozuldu. İki kere yargıtay ceza dairesine gitti. Ceza muhakemesinde pek ender bile diyemeceğim emsali olmayan bir yargılama pratiği ile karşı karşıyayız. Bu dava devam ederken anıklardan Abdülmecit Öztürk 2007’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. AİHM, 2010’da bir karar verdi. O kararı alıntılıyorum. Türkiye’ye tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararından 15 yıl daha geçti. Dava halen devam ediyor. Mahkemeye bakan heyetler değişti dava devam ediyor. Müvekkilimiz müebbet sanıklığa, tutuklusuna fiilen getirildi. Dava dosyasına baktığımızda özetle bakıldığında bile şu olgularla bile gerçeklerle karşılaşmak kaçınılmaz. Bozma kararları üzerine mahkemeniz yeni yargılama yapacak."

Atalay son olarak Selek hakkındaki kırmızı bülten kararının tekrar değerlendirilmesini istedi. Sonrasında konuşan avukat Bahri Belen, hukuki dayanakları anlattı ve "Beraat kararı verilmesi yönünde de bir engel yok. Delil değerlendirmesi yapıp bu kararı verebilirsiniz" dedi.

Abdülmecit Öztürk’ün avukatı da “Arkadaşlarımın beyanlarına katılıyorum. Mecit’in halen yargılanması gerekmediğini düşünüyorum. Tüm hususlar dikkate alınarak tutuklamaya yönelik kararın kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, avukatların tüm taleplerini reddetti. Davayı 2 Nisan 2026'ya bıraktı.

"Selek'in beraatine sahip çıkıyoruz"

Hâlâ Tanığız Platformu dava sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Tüm hukuksuzluklar ve dört beraatle tescil edilmiş suçsuzluk apaçık ortadayken, yol arkadaşımızı ısrarla müebbet sanıklığa mahkûm etmeye çalışan bu zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dayanışmamız eşliğinde Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkıyoruz.”

Pınar Selek'e destek için gelenler Duruşmayı uluslararası heyetler takip ediyor. Kurumlar şöyle: Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (IRD), Strasbourg Belediyesi, Dayanışmacı Kadınlar (Femmes Solidaires) Derneği, L’Inconnue de l’Équation Derneği, La Trinité Belediyesi, İnsan Hakları Ligi (LDH) PACA Şubesi, Grenoble Pınar Selek Destek Komitesi, Longo Maï - Déclic - Romanya Kolektifi, Avocats Solidaires - Défense sans frontière - Roya Citoyenne, CGT (Genel İşçi Konfederasyonu), Komünist Alternatifler (Alternatives Communistes) Ağı, Birleşmiş Milletler, Irkçılığa Karşı ve Halklar Arasında Dostluk Hareketi (MRAP), LCSP, URMIS Laboratuvarı, Fransız Sosyoloji Derneği (AFS), Clermont Auvergne Üniversitesi, Yükseköğretim Sosyoloji Eğitmenleri Derneği (ASES), Dayanışma Sendikası (Solidaires), Rebelle-Santé, Lyon Barosu, Aile Planlaması Derneği (Planning Familial), Fransız Komünist Partisi, Paris Barosu, Paris Belediyesi, Nice Côte d’Azur Üniversitesi, Güney Kitapçıları Derneği (Association Libraires du Sud)

İki dava bir kadın: Pınar Selek

Pınar Selek davası kronolojisi

NOT: Pınar Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili olarak “terör eylemine karışmak” suçlamasıyla tutuklanmış, ağır işkenceye maruz kaldıktan sonra yargılanmaya başlanmıştı. Ancak bugüne kadar hazırlanan altı ayrı bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi. Selek, dört kez beraat etmesine rağmen Yargıtay, 2023’te beraat kararını bozarak yeniden yargılama ve ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Aynı kararla hakkında kırmızı bülten ve tutuklama emri çıkarıldı. Pınar Selek, yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

(EMK)