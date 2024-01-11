Mahkeme reddetti, avukatlar tekrar Genelkurmay açıklaması ile Valilikteki görüşmenin peşine düştü

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yargılanan 15 sanığın dün (10 Ocak) davası vardı.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla yargılanan Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yedi tutuklu sanık bulundukları cezaevlerinden, diğer yedi sanık da bulundukları illerin adliyelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Firari Faruk Sarı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci söz aldı. Deveci daha önceki taleplerinin reddedildiğini belirterek “Cinayet öncesine dair soruşturma derinleştirilmeden aydınlatılamaz. Zamanında açılmayan davalar, zamanında dinlenmeyen sanıklar gerçeğin ortaya çıkmasını engelliyor” dedi. Deveci ardından reddedilen taleplerini tekrar dilekçe ile sundu.

Talepler arasında, Hrant Dink’i milliyetçilerin hedefi haline getiren 24 Şubat 2004 tarihli Genelkurmay açıklamasının gerekçesinin sorulması ile İstanbul Valiliğinde Hrant Dink ile görüşen MİT mensuplarının tanık olarak dinlenmesi var.

Şahin: Hayatım boyunca İstanbul'a ayak basmadım

Mahkemede tutuklu sanıklar SEGBİS ile bulundukları cezaevlerinden tahkikata ilişkin görüş ve taleplerini dile getirdi.

Yavuz Karakaya "Özellikle Bakırköy’de bulunan il jandarma komutanlığına ait binanın keşfinin yapılması lazım. Bir cinayete ek iddianame ile sonradan dahil edilmem sentetik üretimdir. Daha önce de söylemiştim. Ben haksız hukuksuz yere tutukluyum. Darbecileri de lanetliyorum. Geçmişte de soruşturma dahi geçirmiş birisi değilim. Bütün bu hukuksuzlar ortadadır. Başka bir davadan da tutukluyum. Dosya içeriğiyle suçlamalarınızın karşılaştırılmasını istiyorum" dedi.

Veysel Şahin de "Benim ne cinayet öncesi ne de sonrası İstanbul'da bir tek HTS kaydım çıkarsa bana en ağır cezayı verin, razıyım. Bu maddi bir hatadır. Düzeltilmesini talep ediyorum. Keşif yapıldığı tarihte izindeydim. HTS kayıtlarım ortada. Ben hayatım boyunca İstanbul'a ayak basmadım. Ogün Samast'ı, Yasin Hayal'i, Erhan Tuncer'i tanımıyorum, bir temasım bağlantım yok. Bizim burada 5 buçuk senedir hayatımızı kararttılar. Ben ne yaptım benim suçum ne? Adli kontrolle tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme talepleri reddetti

Duruşmada Muharrem Demirkale’nin avukatı Ayten İzmirli ile heyet arasında tartışma yaşandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya’nın tutukluluğunun, Ali Öz’ün de adli kontrolünün devamına hükmetti.

Muharrem Demirkale, Veysal Şahin, Gazi Günay ve Okan Şimşek’in bir sonraki duruşmada mahkemede hazır edilmesine karar verdi.

Müdahil avukatların talepleri için yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına, sanıkların yeniden tahkikat ve tahliye taleplerinin reddine hükmetti.

Ayrıca dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesini karara bağladı. Bir dahaki duruşma 27 Mart Çarşamba günü görülecek.

Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu

Kim neden, ne kadar ceza almıştı? Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Bekir Yokuş “insan öldürme suçuna yardım etme”den 10 yıl, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Gazi Günay, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı Hasan Durmuşoğlu, “ihmali davranıştan” 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay, Mülkiye başmüfettişi Mehmet Ali Özkılıç, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmak" suçundan 1 yıl 18 ay, İstanbul Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Muharrem Demirkale, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan müebbet, “Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüsten” müebbet, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür yardımcısı Osman Gülbel, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 16 yıl 8 ay, Mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız, “örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Veysal Şahin, “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Volkan Şahin ''kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 12 yıl 6 ay, İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Yavuz Karakaya Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet, "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan da 12 yıl 6 ay.

(HA)