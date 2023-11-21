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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 14:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 14:56
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Mahkeme, Ogün Samast iddianamesini kabul etti

Hrant Dink’in katili Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/mahkeme-ogun-samast-iddianamesini-kabul-etti.jpg

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast hakkında tahliye edilmesinin ardından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Samast, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla ve 7 yıldan 12 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.

Mahkeme, ilk duruşma günü olaraksa 26 Aralık’ı belirledi.

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Samast üstündeki suçlamanın zamanaşımı süresinin 22,5 yıl olduğu ancak cinayet tarihinde çocuk olması nedeniyle sürenin 3’te 2’sinin (15 yıl) uygulanması gerektiğini söylemişti. Deveci bu nedenle hukuki olarak Samast’ın yargılamayacağı bilgisini vermişti.

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Ne olmuştu?

Ogün Samast 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’i öldürdü. Cinayet tarihinde 17 yaşında olan Samast çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 hapis cezası verildi.

16 yıl sonra 15 Kasım 2023’te tutulduğu Bolu F Tipi Cezaevinden serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ten Samast hakkında iddianame hazırladı.

Samast iddianamede 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldı. Yasin Hayal'in ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan ceza aldıkları hatırlatılan iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye yer verildi.

Samast hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği' ifade edilen iddianamede, bir kısım delillerin 'FETÖ'nün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında ''FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu' anlatıldı.

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19 Kasım 2023

(HA)

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