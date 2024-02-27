Mahkeme Neşe İdil'e YPJ'yle ilgili savunma yapmadığı için ceza vermiş

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ocak 2015’teki “Kobanî'nin IŞİD'den tamamen temizlenmesini kutlayan YPJ'li kadınlar” paylaşımı nedeniyle gazeteci Neşe İdil’e verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme İdil'in paylaşımının 'terör örgütünü övücü nitelikte' olduğunu belirtip ifade özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Ayrıca İdil’in 'paylaşımın yapıldığı tarihte YPG/YPJ'nin örgüt olduğuyla ilgili verilmiş karar bulunmadığı' yönünde bir savunma yapmadığını belirtti.

"Bu durum suçun unsurlarından olmadığı için sadece bu tespit ile suçun oluşmadığından söz etmek mümkün değildir" diyen mahkeme, paylaşımların propaganda amacıyla yapıldığı aktarıp gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Avukatı aynı savunmayı yapmıştı

Mahkeme İdil'in 'paylaşımın yapıldığı tarihte YPG/YPJ'nin örgüt olduğuyla ilgili verilmiş karar bulunmadığı' yönünde bir savunma yapmadığını belirtiren avukatının beyanını gözardı etti.

20 Şubat’taki ikinci duruşmada İdil avukatı MLSA'dan Fatih Aydın "YPJ ilk defa Yargıtay’ın 21 Mayıs 2015 tarihli kararı ile tespit edilmiştir. Müvekkilin ceza istenen tweeti ise 26 Ocak 2015 tarihli olup bu karardan öncedir. Yargıtay PYD/YPG/YPJ'yi bu paylaşım yapıldıktan beş ay terör örgütü olarak tanımıştır” şeklinde savunma yapmıştı.

Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası

(HA)