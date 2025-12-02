ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 16:07
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 16:10
1 dk Okuma

Mahkeme, Münevver Karabulut belgeselinin gösterimini durdurdu

Kararda, murise ait mal varlığına ilişkin araştırma sonuçlanmadan yayının sürmesinin “telafisi güç zararlar doğurabileceği” ifade edilerek tedbirin gerekçesi açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görüntüde, sokakta gerçekleşen bir protesto yürüyüşü yer alıyor. Kalabalık bir grup, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” pankartları ve mor renkli büyük bir ana afiş taşıyor. Ön tarafta iki kadın öne çıkıyor: Biri elinde kırmızı bir karanfil tutuyor, diğeri büyük bir siyah çelenk taşıyor. Sağ tarafta ise başka bir kişi, genç bir kadının (fotoğrafta gülümseyen uzun saçlı bir kadın) büyük bir portresini taşıyor. Portrede ayrıca platformun logosu da bulunuyor.

Netflix’in hazırladığı Münevver Karabulut belgeseli için mahkemeden yayın durdurma kararı çıktı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı yapım hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi.

Münevver Karabulut’un annesi, belgeselin yayınlanmaması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yargılama süreci tamamlanana kadar belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix ve diğer tüm dijital ya da fiziksel dağıtım kanallarında gösterilmesini durdurdu.

Kararda, murise ait mal varlığına ilişkin araştırma sonuçlanmadan yayının sürmesinin “telafisi güç zararlar doğurabileceği” ifade edilerek tedbirin gerekçesi açıklandı.

Netflix, dünya çapında yayımladığı ‘true crime’ içerikleri kapsamında belgeselin ilk fragmanını paylaşmıştı. Ancak yapımın resmi yayın tarihi daha önce duyurulmamıştı.

(EMK)

