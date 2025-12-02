Mahkeme, Münevver Karabulut belgeselinin gösterimini durdurdu

Netflix’in hazırladığı Münevver Karabulut belgeseli için mahkemeden yayın durdurma kararı çıktı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı yapım hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi.

Münevver Karabulut’un annesi, belgeselin yayınlanmaması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yargılama süreci tamamlanana kadar belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix ve diğer tüm dijital ya da fiziksel dağıtım kanallarında gösterilmesini durdurdu.

Kararda, murise ait mal varlığına ilişkin araştırma sonuçlanmadan yayının sürmesinin “telafisi güç zararlar doğurabileceği” ifade edilerek tedbirin gerekçesi açıklandı.

Netflix, dünya çapında yayımladığı ‘true crime’ içerikleri kapsamında belgeselin ilk fragmanını paylaşmıştı. Ancak yapımın resmi yayın tarihi daha önce duyurulmamıştı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt

(EMK)