Mahkeme, “meşru müdafaa” dedi, Serap Avcı hakkında tahliye kararı verdi

Evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan ve hayatta kalmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, hakkında tahliye kararı verildi.

Avcı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi ve tahliyesine karar verildi.

Bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen 6. duruşmada mahkeme heyeti, Avcı’nın yaşamını savunmak için zorunlu olarak hareket ettiğini belirterek beraat niteliğinde sayılabilecek kararı açıkladı. Serap Avcı duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Aralık Feminist Kolektif: Yaşasın feminist mücadelemiz

Dava sonrası Aralık Feminist Kolektif şu açıklamayı yaptı:

"Hayatta kalmak için kocası Yasin Avcı'yı öldürmek zorunda kalan Serap Avcı'nın karar duruşmasındaydık. 6 duruşma boyunca Serap'ın maruz kaldığı erkek şiddetini dinledik. Serap hakkında cezaya yer olmaması ve tahliyesi kararı verildi. Yaşasın feminist mücadelemiz!"

Ne olmuştu?

Yedi yıllık evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan Serap Avcı, boşanmak istemesi üzerine eşi Yasin Avcı’nın tehdit ve baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı. 18 Nisan gecesi ise Serap için ölüm tehlikesi gerçek anlamda kapıya dayandı.

Gece saat 03.30’da yatağında uyurken Yasin Avcı’nın şiddetiyle uyandırılan Serap, dakikalar süren darp, boğma girişimi ve sürüklenme anlarını yaşadı. Evdeki saldırılar giderek ağırlaşırken Yasin Avcı’nın Serap’ı 12. kattan aşağı atmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaçacak hiçbir yerinin kalmadığı bu sırada Serap, karanlıkta eline geçen bir bıçakla kendisini savunmak zorunda kaldı ve bu sayede hayatta kalmayı başardı.

Serap Avcı’nın yaşamını korumak için gerçekleştirdiği bu eylem, bugün “eşi kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına neden oluyor. Ölümle burun buruna geldiği geceden sağ çıkmasına rağmen Serap, halen cezaevinde ve adalet arayışı devam ediyor.

