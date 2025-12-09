ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 13:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 15:51
2 dk Okuma

Mahkeme, “meşru müdafaa” dedi, Serap Avcı hakkında tahliye kararı verdi

Serap Avcı duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Mahkeme, “meşru müdafaa” dedi, Serap Avcı hakkında tahliye kararı verdi
Fotoğraf: Aralık Feminist Kolektif

Evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan ve hayatta kalmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, hakkında tahliye kararı verildi.

Avcı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi ve tahliyesine karar verildi.

Bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen 6. duruşmada mahkeme heyeti, Avcı’nın yaşamını savunmak için zorunlu olarak hareket ettiğini belirterek beraat niteliğinde sayılabilecek kararı açıkladı. Serap Avcı duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Aralık Feminist Kolektif: Yaşasın feminist mücadelemiz

Dava sonrası Aralık Feminist Kolektif şu açıklamayı yaptı:

"Hayatta kalmak için kocası Yasin Avcı'yı öldürmek zorunda kalan Serap Avcı'nın karar duruşmasındaydık. 6 duruşma boyunca Serap'ın maruz kaldığı erkek şiddetini dinledik. Serap hakkında cezaya yer olmaması ve tahliyesi kararı verildi. Yaşasın feminist mücadelemiz!"

Ne olmuştu?

Yedi yıllık evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan Serap Avcı, boşanmak istemesi üzerine eşi Yasin Avcı’nın tehdit ve baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı. 18 Nisan gecesi ise Serap için ölüm tehlikesi gerçek anlamda kapıya dayandı.

Gece saat 03.30’da yatağında uyurken Yasin Avcı’nın şiddetiyle uyandırılan Serap, dakikalar süren darp, boğma girişimi ve sürüklenme anlarını yaşadı. Evdeki saldırılar giderek ağırlaşırken Yasin Avcı’nın Serap’ı 12. kattan aşağı atmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaçacak hiçbir yerinin kalmadığı bu sırada Serap, karanlıkta eline geçen bir bıçakla kendisini savunmak zorunda kaldı ve bu sayede hayatta kalmayı başardı.

Serap Avcı’nın yaşamını korumak için gerçekleştirdiği bu eylem, bugün “eşi kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına neden oluyor. Ölümle burun buruna geldiği geceden sağ çıkmasına rağmen Serap, halen cezaevinde ve adalet arayışı devam ediyor.

Meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tahliye edilmedi
Meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tahliye edilmedi
2 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Serap Avcı meşrü müdafaa hakkını kullanan kadınlar Aralık Feminist Kolektif
ilgili haberler
Savcı, Serap Avcı için ceza istedi, feministlerden tepki geldi: Yaşamak için direnmek suç değil, haktır
4 Aralık 2025
/haber/savci-serap-avci-icin-ceza-istedi-feministlerden-tepki-geldi-yasamak-icin-direnmek-suc-degil-haktir-314184
Meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tahliye edilmedi
2 Aralık 2025
/haber/mesru-mudafaa-hakkini-kullanan-serap-avci-tahliye-edilmedi-314117
Serap Avcı’ya yine tahliye yok: Kendimi ve oğlumu korudum
25 Şubat 2025
/haber/serap-avciya-yine-tahliye-yok-kendimi-ve-oglumu-korudum-304891
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Savcı, Serap Avcı için ceza istedi, feministlerden tepki geldi: Yaşamak için direnmek suç değil, haktır
4 Aralık 2025
/haber/savci-serap-avci-icin-ceza-istedi-feministlerden-tepki-geldi-yasamak-icin-direnmek-suc-degil-haktir-314184
Meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tahliye edilmedi
2 Aralık 2025
/haber/mesru-mudafaa-hakkini-kullanan-serap-avci-tahliye-edilmedi-314117
Serap Avcı’ya yine tahliye yok: Kendimi ve oğlumu korudum
25 Şubat 2025
/haber/serap-avciya-yine-tahliye-yok-kendimi-ve-oglumu-korudum-304891
Sayfa Başına Git