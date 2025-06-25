Mahkeme, Kobanî Davasında gerekçeli kararı bir yıl sonra açıkladı

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin mahkum edildiği Kobanî Davası’nda gerekçeli karar, kararın açıklanmasından bir yıl sonra tamamlandı.

Yüksekdağ’ın davası Kobane davası ile birleştirildi

32 bini aşkın sayfadan oluşan karar metniyle birlikte istinaf süreci resmen başlayacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Mayıs 2024’te karara bağlanan davada gerekçeli karar ancak 2025 Haziranı’nda tamamlanabildi.

Kısa Dalga'nın haberine göre, kararın açıklanmasıyla, bir üst mahkeme olan istinaf makamına başvuru süreci resmen başlamış oldu. Sanık avukatları, kararı bekledikleri bu süreçte, dosyayı üst mahkemeye taşıyarak mahkumiyetlerin bozulması ve müvekkillerinin tahliyesi için itirazda bulunabilecek.

Gerekçeli kararın hacmi dikkat çekiyor: Karar metni 32 bin sayfayı aşıyor. Avukatlar, bu kapsamlı metni inceleyip AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda itirazlarını hazırlamaya başladı.

Kobanî Davası kapsamında siyasetçilere verilen cezalar şöyle:

Selahattin Demirtaş: 42 yıl

Figen Yüksekdağ: 32 yıl 9 ay

Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna: 12 yıl

Ahmet Türk: 10 yıl

Ali Ürküt: 13 yıl 4 ay

Alp Altınörs: 18 yıl

Ayla Akat Ata, Aynur Aşan: 9 yıl 9 ay

Mesut Bağcık, Nezir Çakar, Ayşe Yağcı, Meryem Adıbelli: 9 yıl

Bülent Parmaksız: 23 yıl

Günay Kubilay, İsmail Şengül: 20 yıl 6 ay

Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman: 22 yıl 6 ay

Cihan Erdal, Dilek Yağlı: 16 yıl

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(EMK)