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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 17:04
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Mahkeme, Kobanî Davasında gerekçeli kararı bir yıl sonra açıkladı

Avukatlar, kararı bekledikleri bu süreçte, dosyayı üst mahkemeye taşıyarak mahkumiyetlerin bozulması ve müvekkillerinin tahliyesi için itirazda bulunabilecek.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mahkeme, Kobanî Davasında gerekçeli kararı bir yıl sonra açıkladı
Çizim: Ercan Altuntaş

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin mahkum edildiği Kobanî Davası’nda gerekçeli karar, kararın açıklanmasından bir yıl sonra tamamlandı.

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32 bini aşkın sayfadan oluşan karar metniyle birlikte istinaf süreci resmen başlayacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Mayıs 2024’te karara bağlanan davada gerekçeli karar ancak 2025 Haziranı’nda tamamlanabildi.

Kısa Dalga'nın haberine göre, kararın açıklanmasıyla, bir üst mahkeme olan istinaf makamına başvuru süreci resmen başlamış oldu. Sanık avukatları, kararı bekledikleri bu süreçte, dosyayı üst mahkemeye taşıyarak mahkumiyetlerin bozulması ve müvekkillerinin tahliyesi için itirazda bulunabilecek.

Gerekçeli kararın hacmi dikkat çekiyor: Karar metni 32 bin sayfayı aşıyor. Avukatlar, bu kapsamlı metni inceleyip AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda itirazlarını hazırlamaya başladı.

Kobanî Davası kapsamında siyasetçilere verilen cezalar şöyle:

  • Selahattin Demirtaş: 42 yıl
  • Figen Yüksekdağ: 32 yıl 9 ay
  • Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna: 12 yıl
  • Ahmet Türk: 10 yıl
  • Ali Ürküt: 13 yıl 4 ay
  • Alp Altınörs: 18 yıl
  • Ayla Akat Ata, Aynur Aşan: 9 yıl 9 ay
  • Mesut Bağcık, Nezir Çakar, Ayşe Yağcı, Meryem Adıbelli: 9 yıl
  • Bülent Parmaksız: 23 yıl
  • Günay Kubilay, İsmail Şengül: 20 yıl 6 ay
  • Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman: 22 yıl 6 ay
  • Cihan Erdal, Dilek Yağlı: 16 yıl
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(EMK)

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11 Mayıs 2024
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/haber/kobane-de-cektigi-fotografi-paylasan-gazeteciye-dava-233562
Süleyman Soylu Kobane olaylarına baktı Kerbala'yı gördü
6 Ekim 2020
/haber/suleyman-soylu-kobane-olaylarina-bakti-kerbala-yi-gordu-232219
HÜSEYİN ŞENGÜL YAZDI
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/yazi/kobane-dusmedi-rakka-dusecek-186525
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Ferhat Tunç, Auma Obama'yı Kobane'ye Davet Etti
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