Mahkeme, kendisine tanıdığı sürede 'kayyım' kararını kuramadı

Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) geçici bir uygulama olarak hayata geçirilen kayyım atama uygulaması, kalıcı bir hal aldı. Bu dönemde, kayyım atamaya gerekçe yapılan davadan Ergani Belediye Eş Başkanı Ahmet Kaya ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk, yargılandıkları davadan beraat etmelerine rağmen görevlerine iade edilmedi. Kayyım ataması kararının yürütülmesinin durdurulması talebi ise yine reddedildi.

Akdeniz Belediyesi'nde ise kayyım atamanın yürütmesinin durdurulması talebiyle yapılan başvuru, 24 gündür karara bağlanmadı. Talebi, 15 günde karara bağlama kararı alan mahkeme, aradan 24 gün geçmesine rağmen kendi hükmünü yerine getirmedi.

"Kararının gereğini yerine getirmedi"

MA'nın haberine göre, Akdeniz İlçe Belediyesi Eş başkanları Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız ile meclis üyelerinin tutuksuz yargılanması kararının ardından, avukatlar, Mersin 1'nci İdare Mahkemesi'ne kayyım atama kararının yürütülmesinin durdurulması istemiyle başvuruda bulundu. İdare Mahkemesi, 19 Aralık 2025'te kayyım atama kararının yürütmesinin durdurulması talebini, 15 gün içinde karara bağlama kararı aldı. Ancak aradan geçen 24 güne rağmen mahkeme kararının gereğini yerine getirmedi.

Mahkemenin karar vermediğine işaret eden Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, "Mahkeme, iki haftalık süre içerisinde kararını açıklayacağını belirtti. Şu anda mahkemenin gerekçeli yazılı kararını bekliyoruz. Umudumuz, kayyum atanan tüm belediyeler açısından emsal teşkil edecek hukuki bir kararın çıkmasıdır" dedi.

"Taşınmazlar bir bir satıldı"

Kayyım atamasının ardından belediye binasının demir bariyerlerle çevrildiğini belirten Sarıyıldız, belediyeye ait çok sayıda taşınmazın satıldığını ve bu uygulamayla belediyenin toplumdan koparıldığını söyledi. Sarıyıldız, "Göreve geldiğimiz anda bu kara kaplı defteri açacağız, neler yapılıp neler yapılmadığını halkımıza teşhir edeceğiz" diye belirtti.

"Tüm kararları halkla birlikte aldık"

Eş Başkan Nuriye Arslan ise kayyım uygulamasının 2016'dan bu yana halkın kazanımlarını hedef aldığını belirterek, "Kayyımın amacı belediyeyi yönetmek değil, seçilmişlerle halk arasındaki bağı koparmaktır. Seçim öncesi de 'alsanız bile kayyım atanacak' tehdidi yapılıyordu. Buna rağmen halk bizi seçti" dedi.

Kadınlardan gençlere kadar birçok proje hazırladıklarını ifade eden Arslan, madde bağımlılığıyla mücadele için rehabilitasyon merkezi, gençler için kültür-sanat alanları, tarım ve narenciye üreticileri için kooperatifler kurmayı hedeflediklerini aktardı. Kadınların emeğini görünür kılacak kooperatifler ve yeniden açılan İŞTAR Kadın Dayanışma Merkezi'nin kayyım tarafından kapatıldığını hatırlatan Arslan, "Projelerimiz halka ulaşmadan engellendi" dedi.

(AB)