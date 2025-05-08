Mahkeme kararına rağmen DSİ’den sendika temsilcisine ikinci tayin

38 yıllık devlet memuru Yener Çalışkan, 11 Ağustos 2023 tarihinde, Eskişehir’deki Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ndeki görevinden alınarak, aynı şehirde bulunan 14. Sondaj Şube Müdürlüğü’ne atandı.

KESK’e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir Temsilciler Kurulu Üyesi olan Çalışkan, bu tayin işlemi üzerine sendikası aracılığıyla açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, atama işlemini yalnızca Genel Müdürlük’ün yapabileceğine hükmetti ve işlemi yetki yönünden hukuka aykırı bularak iptal etti. Sendika ise kararın ‘emsal niteliğinde’ olduğunu vurguladı.

Ancak Çalışkan, yargı kararına rağmen ikinci kez yer değişikliğine maruz bırakıldı. Bu gelişmenin ardından DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemine başladı.

bianet’e kısa bir açıklama yapan Yener Çalışkan, “Hukuksuzluğa, sürgüne ve mobbinge biat etmeyeceğim. Biz kazanacağız, onlar kaybedecek,” dedi.

“Hukuki gerekçe yok, tamamen keyfi bir karar”

KESK ESM Eskişehir İl Temsilciliği, dün (7 Mayıs) DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde “Baskıya, sürgüne, mobbinge son” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ESM Genel Başkanı Coşkun Doğanay, ESM Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Eylemde yapılan açıklamalardan satır başları şöyle:

KESK ESM Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Soysal: “Bizler bu ve benzeri uygulamaların karşısında durduğumuz için, idarenin baskısı ve sendikal faaliyetlerimizin engellenmesiyle karşı karşıyayız. Son yaşadığımız örnekte ise bu baskı ve yıldırma uygulamalarının sonuncusu, bu uygulamalara karşı ses çıkaran sendika temsilcimiz Yener Çalışkan’ın sürgününün tekrarlanmasıdır.”

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz: “Hiçbir hukuki gerekçe sunulmadan, hiçbir belge olmadan, keyfi bir şekilde arkadaşımız çalıştığı yerden, kendi iradesi ve bilgisi dışında alınıp başka bir kuruma sürülüyor. KESK meşru mücadele hakkını kullanacak. Bu kurumlar müdürlerin kurumları değil; bu kurumlar, bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın kurumlarıdır.”

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan: “Bizler Meclis’te, sokakta, nerede olursa olsun sendikalarımızla omuz omuza mücadele edeceğiz ve en yakın zamanda bu ülkede mutlaka gerçek halk iktidarını kuracağız.”

Mahkeme kararı ne diyor? Bursa Bölge İdare Mahkemesi, davacının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemin ‘atama’ niteliği taşıdığını ve bu tür işlemlerin yalnızca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceğini belirtti. Mahkeme, söz konusu işlemi Bölge Müdürlüğü’nün tesis ettiğini ve bu nedenle yetki yönünden hukuka aykırı davrandığını vurguladı. Atamalarda, kamu yararını ve objektif kriterleri gözetme yükümlülüğünü hatırlatan Mahkeme, eldeki dosyada idarenin bu kriterlere dayalı somut gerekçeler sunmadığını tespit etti. Mahkeme, ayrıca işlemde kişiye özgü ve subjektif nedenlerin etkili olduğu izlenimini edindiğini belirtti. Özellikle davacının sendika üyesi olması ve daha önce benzer bir görevlendirmeye karşı açtığı davayı kazanmış olması, Mahkeme’ye göre bu sürecin dikkatle değerlendirilmesi gereken bir yönünü oluşturdu. Kararda, işlemin hem yetki hem gerekçe bakımından hukuka uygun olmadığı değerlendirildi.

(YAH/VC)