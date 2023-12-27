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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 21:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 22:09
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Mahkeme kararı protesto edildi: 13. Ağır Ceza Mahkemesi suç işliyor, kararı tanımıyoruz

Adliye önünde yapılan eylemde konuşan Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "Muhatap 13. Ağır Ceza Mahkemesi’dir, Yargıtay’ın bu konuda karar verme yetkisi yoktur. Verilen karara itiraz edeceğiz" dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "karar uygulanana kadar bir adım dahi geri adım atmayacaklarını" söyledi.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
Mahkeme kararı protesto edildi: 13. Ağır Ceza Mahkemesi suç işliyor, kararı tanımıyoruz

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını tanımaması adliye önünde protesto edildi.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen, yaptığı açıklamada mahkemenin kararının “yok hükmünde” olduğunu söyledi ve “Bu kararı tanımıyoruz” dedi.

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"Muhatap 13. Ağır Ceza Mahkemesi’dir"

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararında ilgili mahkemenin açıkça 13. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ifade ettiğini belirten Özen konuşmasına şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkemesi verdiği ikinci ihlal kararında hukuka aykırı keyfi kararların Anyasal düzeni askıya almak olduğu ve bunun yapan yetkililerin cezai ve idari sorumluluğu olduğu tespit edilmiş durumda. Bugün bunu yapanlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleridir.

Daha önce de suç işlediklerni söylemiştik hala aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Bu kararı tanımıyoruz, Anayasa Mahkemesi’nin  kararı açık, Anayasa Mahkemesi kararı Anayasa Madde 153. Uyarınca zorunlu ve kesin bir karardır. Muhatap 13. Ağır Ceza Mahkemesi’dir, Yargıtay’ın bu konuda karar verme yetkisi yoktur. Verilen karara itiraz edeceğiz ve biliyoruz ki 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu hukuksuz kararı bozacak. Ve Anayasa Mahkemesi kararı tanınacak.”

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“Biz onlardan daha inatçıyız asla teslim olmayacağız”

Ardından konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise mahkeme kararının hukukla ilgili olmadığını belirtti ve ekledi:

 “Bu ülkede hukuk bizim mücadelemizin eseridir ve biz onlardan daha inatçıyız asla teslim olmayacağız. Bize karar diye gönderdikleri bu kağıtların tarihin çöp sepetindeki yerini alacağından adımız kadar eminiz. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı çiğnediğini kendilerine tebliğ ettiği mahkeme, ‘ben aldığım talimat gereği bilerek ve isteyerek Anayasa’yı çiğnemeye devam ediyorum’ diyor. Anayasa Mahkemesi’nin ‘yapamazsın’ dediği şeyi yapmakta ısrar ediyor. Bu saatten sonra adaleti sağlamak hepimizin yurttaşlık görevidir, bir adım değil yarım adım dahi geri adım atmayacağız.”

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(RT)

can atalay AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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