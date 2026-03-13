ENGLISH KURDÎ
HABER
Mahkeme kararı: Ahmet Özer’in maaşı faiziyle ödenecek

Mahkeme ayrıca, görevden uzaklaştırma kararının sürdüğü 2025 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşın üçte ikisinin ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzak kaldığı döneme ait ödenmeyen maaşının üçte ikisinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verdi.

Ahmet Özer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ekim 2024’te İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma sürecinde, 2025 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşının üçte ikilik kısmının ödenmemesi üzerine dava açtı.

Belediye davanın reddini istedi

Davacı taraf, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine dikkat çekerek görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle işlemin iptalini ve ödenmeyen maaşın yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı ise savunmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 2021 tarihli görüşüne dayanarak ödeme yapılamayacağını ileri sürdü ve davanın reddini istedi.

Kararı avukat Seraf Özer paylaştı. Mahkeme, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesini birlikte değerlendirdi. Kararda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisini almaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, görevden uzaklaştırma kararının sürdüğü 2025 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşın üçte ikisinin ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, söz konusu işlemi iptal etti ve Ahmet Özer’in alamadığı parasal hakların her bir ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararla birlikte mahkeme, davalı idarenin 1.454,30 TL yargılama gideri ile 30 bin TL avukatlık ücretini de Ahmet Özer’e ödemesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” kapsamında ortak adayı olarak yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak, Prof. Dr. Özer, 30 Ekim sabahı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ev baskınıyla gözaltına alınmıştı. Esenyurt Belediyesine ise Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Özer’e yaptığı geriye dönük 10 yıllık inceleme kapsamında, Özer’in görüştüğü 694 kişinin “örgüt mensubu” olduğunu iddia etmişti.

Savcılık, Prof. Dr. Özer belediye başkanı olduğunda, Özer’in “adli sicilini soruşturma” kapsamında telefonunu dinlediğini, fiziki takibe aldığını ve hesap hareketlerini incelediğini söylemişti.

(EMK)

Ahmet Özer'in avukatlarından 'göreve iade' başvurusu
3 Mart 2026
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI
Ahmet Özer savunma yaptı: Tek bir somut delil yok, süreç tamamen siyasi
10 Şubat 2026
Tanrıkulu’ndan Bakan Tunç’a: Ahmet Türk, Ahmet Özer ve Zeydan Karalar görevlerine niye iade edilmiyor?
10 Şubat 2026
Bahçeli’den Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki
24 Ocak 2026
SERAF ÖZER: BABAMDAN TERÖRİST ÇIKARAMAZSIN
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı”ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası
23 Ocak 2026
MHP'li Yıldız: Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesinde hiçbir sakınca yok
13 Ocak 2026
Ahmet Özer tartışılan sözün kendisine ait olmadığını belirtti, iddiaları reddetti
4 Aralık 2025
Ahmet Özer’den DEM Parti’ye ziyaret
13 Kasım 2025
BİR KUMPAS DAHA ÇÖKTÜ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest
11 Kasım 2025
Ahmet Özer’e yönelik "rüşvet" soruşturmasında takipsizlik kararı
5 Kasım 2025
