Mahkeme kararı: Ahmet Özer’in maaşı faiziyle ödenecek

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzak kaldığı döneme ait ödenmeyen maaşının üçte ikisinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verdi.

Ahmet Özer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ekim 2024’te İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma sürecinde, 2025 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşının üçte ikilik kısmının ödenmemesi üzerine dava açtı.

Belediye davanın reddini istedi

Davacı taraf, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine dikkat çekerek görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle işlemin iptalini ve ödenmeyen maaşın yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı ise savunmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 2021 tarihli görüşüne dayanarak ödeme yapılamayacağını ileri sürdü ve davanın reddini istedi.

Kararı avukat Seraf Özer paylaştı. Mahkeme, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesini birlikte değerlendirdi. Kararda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisini almaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, görevden uzaklaştırma kararının sürdüğü 2025 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşın üçte ikisinin ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, söz konusu işlemi iptal etti ve Ahmet Özer’in alamadığı parasal hakların her bir ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararla birlikte mahkeme, davalı idarenin 1.454,30 TL yargılama gideri ile 30 bin TL avukatlık ücretini de Ahmet Özer’e ödemesine hükmetti.

Ne olmuştu? Prof. Dr. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” kapsamında ortak adayı olarak yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak, Prof. Dr. Özer, 30 Ekim sabahı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ev baskınıyla gözaltına alınmıştı. Esenyurt Belediyesine ise Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Özer’e yaptığı geriye dönük 10 yıllık inceleme kapsamında, Özer’in görüştüğü 694 kişinin “örgüt mensubu” olduğunu iddia etmişti. Savcılık, Prof. Dr. Özer belediye başkanı olduğunda, Özer’in “adli sicilini soruşturma” kapsamında telefonunu dinlediğini, fiziki takibe aldığını ve hesap hareketlerini incelediğini söylemişti.

